Pri 92 letih je v Rimu umrl nekdanji italijanski teniški zvezdnik Nicola Pietrangeli, poročajo tuje agencije. Novico o smrti so pred tem potrdili pri Italijanski teniški zvezi (FITP). "Italijanski tenis žaluje za ikono. Umrl je Nicola Pietrangeli, edini Italijan, ki je bil sprejet v teniško hišo slavnih," je danes sporočila tamkajšnja krovna zveza.

Nicola Pietrangeli se je leta 1933 rodil v Tunisu italijanskemu očetu in ruski materi. V Italiji je veljal za največjo teniško ikono, dokler ga ni po uspehih presegel trenutno drugi igralec svetovne lestvice Jannik Sinner.

V karieri je specialist za peščeno podlago osvojil 44 turnirjev v posamični konkurenci, vrhunec pa predstavljata naslova na Rolandu Garrosu v letih 1959 in 1960. Še dvakrat je v Parizu igral v finalu, obakrat je izgubil proti velikemu španskemu tekmecu Manolu Santani (1961, 1964), ki je umrl pred skoraj natanko štirimi leti.

V Parizu je Pietrangeli osvojil tudi grand slam med dvojicami (1959) in mešanimi dvojicami (1958), v Wimbledonu pa je v polfinalu med posamezniki leta 1960 ob svojem najboljšem nastopu izgubil proti Avstralcu Rodu Laverju. Na drugih turnirjih za grand slam je nastopal redko, le enkrat na OP Avstralije in štirikrat na OP ZDA.

Na svetovni lestvici je Pietrangeli najvišje posegel do tretjega mesta leta 1959, v karieri pa je dobil 687 posamičnih dvobojev ob 71,4-odstotni uspešnosti.

Foto: Guliverimage

Slovo legende italijanskega tenisa

"Z globoko žalostjo se poslavljamo od Nicole Pietrangelija, legende italijanskega tenisa. Ciao, Nicola," so zapisali organizatorji mastersa v Rimu, turnirja, ki ga je Pietrangeli osvojil dvakrat.

V Davisovem pokalu je dvakrat igral v finalu z Italijo v letih 1960 in 1961 in obakrat izgubil proti Avstraliji. Med nastopanjem za reprezentanco je zbral kar 164 nastopov ter slavil 120 zmag, od tega 78 posamičnih in 42 med dvojicami, s čimer je še vedno rekorder v tem tekmovanju.

Po teniški karieri je vodil reprezentanco Italije v Davisovem pokalu in jo kot selektor oziroma kapetan popeljal do takrat prvega naslova leta 1976. Trenutno ima Italija štiri lovorike, potem ko je slavila v zadnjih treh letih.

Leta 1986 so Pietrangelija sprejeli v mednarodni hram slavnih, na 73. rojstni dan pa so po njem poimenovali tudi enega od teniških stadionov v Rimu, kjer v Foru Italicu poteka peščeni masters.