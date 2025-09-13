Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 9. 2025,
12.28

Sobota, 13. 9. 2025, 12.28

Slovenci izpolnili cilj in se vrnili v prvo svetovno skupino Davisovega pokala

Bor Artnak, Davisov pokal | Bor Artnak je v paru s Filipom Jeefom Planinškom zmagal v dvojicah, s to zmago so Slovenci potrdili vrnitev. | Foto Tenis Slovenija

Bor Artnak je v paru s Filipom Jeefom Planinškom zmagal v dvojicah, s to zmago so Slovenci potrdili vrnitev.

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska teniška reprezentanca se je po dveh letih in pol vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Na akademiji Breskvar v Ljubljani je premagala Urugvaj in bo februarja 2026 znova igrala med 53 najboljšimi ekipami na svetu.

Filip Jeff Planinšek, Davisov pokal
Sportal Odličen začetek Davisovega pokala za Slovenijo

Slovenija je slavila že po treh dvobojih. Potem ko sta Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek dobila oba petkova obračuna, je kapetan Grega Žemlja tudi v igri dvojic stavil na svoja najboljša igralca, ki sta z odliko opravila nalogo. Urugvajsko navezo Ignacio Carou/Ariel Behar sta premagala s 6:3 in 6:2.

Zadnjo partijo tekmovanja, ki bo zgolj prestižnega značaja, bo za Slovenijo igral Žiga Šeško.

Davisov pokal, 2. svetovna skupina, Ljubljana:

Slovenija : Urugvaj 3:0

Petek, 12. september:
Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli 6:1, 7:6 (5)

Sobota, 13. september:
Bor Artnak/Filip Jeff Planinšek - Ignacio Carou/Ariel Behar 6:3, 6:2
Žiga Šeško - Franco Roncadelli

KajaJ uvan
Sportal Je Slovenka sprejela pravo odločitev?
Veronika Erjavec
Sportal Erjavec s kravato v nov kitajski finale, lahko se zavihti med top 100
 
tenis Bor Artnak Jeff Planinšek Davisov pokal
