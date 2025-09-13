Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sobota,
13. 9. 2025,
8.02

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
tenis teniški globus Renata Zarazua

Sobota, 13. 9. 2025, 8.02

1 ura, 7 minut

Teniški globus, 12. september

Slovo prve nosilke v Sau Paulu

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Renata Zarazua | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prva nosilka turnirja v domačem Sao Paulu Beatriz Haddad Maia je v četrtfinalu priznala premoč Mehičanki Renati Zarazui. Več nosilk se je poslovilo tudi na turnirju v Gudalajari.

Guadalajara, WTA 500 (909.491 evrov):

- četrtfinale:
Elsa Jacquemot (Fra) - Tatjana Maria (Nem/6) 3:6, 6:4, 6:4;
Emiliana Arango (Kol) - Marina Stakusic (Kan) 6:2, 6:3;
Nikola Bartunkova (Češ) - Magdalena Frech (Pol/4) 7:5, 6:4;
Iva Jovic (ZDA) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:3, 3:6, 7:6 (6);

- 2. krog:
Marina Stakusic (Kan) - Jelena Ostapenko (Lat/3) 6:4, 6:7 (6), 6:2;

Sao Paulo, WTA 250 (234.550 evrov):

- četrtfinale:
Renata Zarazua (Meh/5) - Beatriz Haddad Maia (Bra/1) 7:6 (5), 6:3;
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) - Panna Udvardy (Hun/8) 6:2, 6:4;
Janice Tjen (Ina) - Alexandra Eala (Fil/3) 6:4, 6:1;
Francesca Jones (VBr) - Solana Sierra (Arg/2) 6:3, 6:4.

tenis teniški globus Renata Zarazua
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.