Slovo prve nosilke v Sau Paulu

Guadalajara, WTA 500 (909.491 evrov):

- četrtfinale:

Elsa Jacquemot (Fra) - Tatjana Maria (Nem/6) 3:6, 6:4, 6:4;

Emiliana Arango (Kol) - Marina Stakusic (Kan) 6:2, 6:3;

Nikola Bartunkova (Češ) - Magdalena Frech (Pol/4) 7:5, 6:4;

Iva Jovic (ZDA) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:3, 3:6, 7:6 (6);

- 2. krog:

Marina Stakusic (Kan) - Jelena Ostapenko (Lat/3) 6:4, 6:7 (6), 6:2;

Sao Paulo, WTA 250 (234.550 evrov):