Teniški globus, 12. september
Slovo prve nosilke v Sau Paulu
Prva nosilka turnirja v domačem Sao Paulu Beatriz Haddad Maia je v četrtfinalu priznala premoč Mehičanki Renati Zarazui. Več nosilk se je poslovilo tudi na turnirju v Gudalajari.
Guadalajara, WTA 500 (909.491 evrov):
- četrtfinale:
Elsa Jacquemot (Fra) - Tatjana Maria (Nem/6) 3:6, 6:4, 6:4;
Emiliana Arango (Kol) - Marina Stakusic (Kan) 6:2, 6:3;
Nikola Bartunkova (Češ) - Magdalena Frech (Pol/4) 7:5, 6:4;
Iva Jovic (ZDA) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:3, 3:6, 7:6 (6);
- 2. krog:
Marina Stakusic (Kan) - Jelena Ostapenko (Lat/3) 6:4, 6:7 (6), 6:2;
Sao Paulo, WTA 250 (234.550 evrov):
- četrtfinale:
Renata Zarazua (Meh/5) - Beatriz Haddad Maia (Bra/1) 7:6 (5), 6:3;
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) - Panna Udvardy (Hun/8) 6:2, 6:4;
Janice Tjen (Ina) - Alexandra Eala (Fil/3) 6:4, 6:1;
Francesca Jones (VBr) - Solana Sierra (Arg/2) 6:3, 6:4.