Slovenija je uspešno začela dvoboj Davisovega pokala proti Urugvaju. Na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani je Bor Artnak v uvodni partiji dvodnevnega tekmovanja premagal Joaquina Aguilarja Cardoza s 6:1 in 6:4.

Drugi današnji dvoboj bosta igrala Filip Jeff Planinšek, ki je na lestvici ATP drugi slovenski igralec, in najvišjeuvrščeni Urugvajec Franco Roncadelli.

V soboto z začetkom ob 11. uri sledi igra dvojic, nato pa še dva nastopa posameznikov.

Davisov pokal, 2. svetovna skupina: Ljubljana: Slovenija - Urugvaj 1:0 Petek, 12. september:

Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4

Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli Sobota, 13. september:

Jan Kupčič/Žiga Šeško - Ignacio Carou/Ariel Behar

Bor Artnak - Franco Roncadelli

Filip Jeff Planinšek - Joaquin Aguilar Cardozo

