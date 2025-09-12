Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
12. 9. 2025,
14.45

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Urugvaj Filip Jeff Planinšek Bor Artnak slovenska teniška reprezentanca Davisov pokal

Petek, 12. 9. 2025, 14.45

1 ura, 18 minut

Davisov pokal, Ljubljana

Bor Artnak povedel Slovenijo v vodstvo 1:0

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Bor Artnak - Joaquin Aguilar | Bor Artnak je v uvodnem dvoboju Davisovega pokala zanesljivo premagal Urugvajca Joaquina Aguilarja Cardoza. | Foto Tenis Slovenija

Bor Artnak je v uvodnem dvoboju Davisovega pokala zanesljivo premagal Urugvajca Joaquina Aguilarja Cardoza.

Foto: Tenis Slovenija

Slovenija je uspešno začela dvoboj Davisovega pokala proti Urugvaju. Na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani je Bor Artnak v uvodni partiji dvodnevnega tekmovanja premagal Joaquina Aguilarja Cardoza s 6:1 in 6:4.

propalestinski protest
Sportal Strah pred protesti: Kanada in Izrael v Davisovem pokalu brez navijačev na tribunah

Drugi današnji dvoboj bosta igrala Filip Jeff Planinšek, ki je na lestvici ATP drugi slovenski igralec, in najvišjeuvrščeni Urugvajec Franco Roncadelli.

V soboto z začetkom ob 11. uri sledi igra dvojic, nato pa še dva nastopa posameznikov.

Davisov pokal, 2. svetovna skupina:

Ljubljana: Slovenija - Urugvaj 1:0

Petek, 12. september:
Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli

Sobota, 13. september:
Jan Kupčič/Žiga Šeško - Ignacio Carou/Ariel Behar
Bor Artnak - Franco Roncadelli
Filip Jeff Planinšek - Joaquin Aguilar Cardozo

Preberite še:

Grega Žemlja
Sportal Urugvajska grožnja: Slovenija je favorit, a favorite smo že premagovali
Slovenska teniška reprezentanca, Davisov pokal
Sportal Prvi na igrišču Bor Artnak: Dobro smo pripravljeni in komaj čakam na začetek
talan lopatič thumb
Sportal Mladi teniški igralec nasmejal z odo kranjski klobasi in potici #video
Urugvaj Filip Jeff Planinšek Bor Artnak slovenska teniška reprezentanca Davisov pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.