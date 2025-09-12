Petek, 12. 9. 2025, 14.45
1 ura, 18 minut
Davisov pokal, Ljubljana
Bor Artnak povedel Slovenijo v vodstvo 1:0
Slovenija je uspešno začela dvoboj Davisovega pokala proti Urugvaju. Na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani je Bor Artnak v uvodni partiji dvodnevnega tekmovanja premagal Joaquina Aguilarja Cardoza s 6:1 in 6:4.
Drugi današnji dvoboj bosta igrala Filip Jeff Planinšek, ki je na lestvici ATP drugi slovenski igralec, in najvišjeuvrščeni Urugvajec Franco Roncadelli.
V soboto z začetkom ob 11. uri sledi igra dvojic, nato pa še dva nastopa posameznikov.
Davisov pokal, 2. svetovna skupina:
Ljubljana: Slovenija - Urugvaj 1:0
Petek, 12. september:
Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli
Sobota, 13. september:
Jan Kupčič/Žiga Šeško - Ignacio Carou/Ariel Behar
Bor Artnak - Franco Roncadelli
Filip Jeff Planinšek - Joaquin Aguilar Cardozo