Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
10. 9. 2025,
9.12

35 minut

Strah pred protesti: Kanada in Izrael v Davisovem pokalu brez navijačev na tribunah

A. T. K., STA

propalestinski protest

Foto: Guliverimage

Obračun teniških reprezentanc Kanade in Izraela v skupinskem delu Davisovega pokala bo zaradi varnostnih tveganj potekal brez navijačev, je v torek sporočila kanadska teniška zveza. Kanada in Izrael se bosta v skupinskem delu teniškega turnirja pomerila 12. in 13. septembra v Halifaxu v vzhodni Kanadi.

Kanadska teniška zveza je po posvetovanju z Mednarodno teniško zvezo (ITF) sprejela odločitev, da tekmo skupinskega dela svetovne skupine I Davisovega pokala odigrajo brez navijačev "zaradi naraščajočih varnostnih pomislekov".

"Zagotavljanje varnosti vseh vpletenih, vključno s športniki, navijači, osebjem, prostovoljci in mladoletniki, kot so otroci, ki pobirajo žogice, ostaja naša glavna prioriteta," je v izjavi zapisala nacionalna zveza Kanade.

Izvršilni vodja kanadske teniške zveze Gavin Ziv je dejal, da je bila odločitev o igri brez gledalcev "težka".

"Prisiljeni smo bili odločati o temu, da je igranje za zaprtimi vrati edini način za zaščito vpletenih in ohranitev samega dogodka. Čeprav je takšna odločitev razočaranje za vse, pa nam ne bo treba odpovedati turnirja, s čimer bomo zagotovili, da bodo lahko naši športniki še naprej tekmovali na najvišji mednarodni ravni."

Protesti krojijo športna tekmovanja

Kot je poročala AFP, se izraelski športniki in ekipe soočajo s protesti proti vojni Izraela v Gazi.

Izraelska nogometna reprezentanca je zaradi sovražnosti igrala kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Italiji na Madžarskem. Župan Vidma je zaradi varnostnih pomislekov zahteval, da se povratna tekma prihodnji mesec v Vidmu prestavi, italijanski sindikat trenerjev pa je pozval k popolni izključitvi Izraela iz mednarodnih tekmovanj.

Protesti navijačev proti ekipi Israel-Premier Tech povzročajo tudi motnje na kolesarski dirki po Španiji, Vuelti.

