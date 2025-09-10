Po napadu na prestolnico Katarja se je oglasil Trump: To ni bila moja odločitev

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v objavi na družbenem omrežju Truth Social zagotovil, da se je za napad na vodstvo Hamasa v Katarju odločil le izraelski premier Benjamin Netanjahu, sam pa s tem ni imel nič. "Nisem navdušen nad celotno situacijo," je še dejal, potem ko je že Bela hiša sporočila, da Trump obžaluje napad v Katarju .

Ključni poudarki dneva:



8.05 Katar bo kljub izraelskemu napadu še naprej posredoval v pogajanjih

Katar bo kljub izraelskemu napadu na pripadnike Hamasa v Dohi še naprej posredoval v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem, je v torek sporočil premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Po njegovih besedah si Katar sicer pridržuje pravico do odziva na napad, zaradi katerega se bo danes sestal tudi Varnostni svet ZN.

"Nič nas ne bo odvrnilo od nadaljevanja te (posredniške) vloge za različne zadeve v naši regiji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal al Tani. Dodal je, da si Katar pridržuje pravico do odgovora na napad, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, med njimi sin glavnega pogajalca Hamasa Halila al Haje.

Napad je naletel na obsodbe v mednarodni skupnosti, na čelu z Združenimi narodi in številnimi muslimanskimi državami. Obsodili so ga tudi v Londonu, Parizu in Berlinu. Da gre za napad na suverenost in ozemeljsko celovitost Katarja, pa so menili na slovenskem zunanjem ministrstvu. Danes so dejanje obsodili še v Bruslju, kjer so ga označili za kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti Katarja ter grožnjo regionalni stabilnosti. "Izražamo polno solidarnost z oblastmi in prebivalci Katarja, strateškega partnerja EU," so sporočili in ocenili, da eskalacija vojne v Gazi ni v interesu nikogar.

Bela hiša je kmalu po napadu sporočila, da jih je Izrael o njem obvestil vnaprej, izraelski mediji pa so poročali, da je predsednik Donald Trump zanj prižgal zeleno luč. Pozneje je Trump na svojem omrežju Truth Social zapisal, da se je za napad odločil izraelski premier Benjamin Netanjahu in da sam ni navdušen nad situacijo. Netanjahu je sicer že pred tem zatrdil, da je šlo za "popolnoma neodvisno" izraelsko operacijo.

Spričo napada se bo danes na izrednem zasedanju sestal Varnostni svet ZN, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili diplomatski viri. Zahtevale naj bi ga Alžirija in več drugih članic.

7.05 Trump: Nisem navdušen nad celotno situacijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v objavi na družbenem omrežju Truth Social zagotovil, da se je za napad na vodstvo Hamasa v Katarju odločil le izraelski premier Benjamin Netanjahu, sam pa s tem ni imel nič. "Nisem navdušen nad celotno situacijo," je še dejal, potem ko je že Bela hiša sporočila, da Trump obžaluje napad v Katarju.

"Hočemo vrnitev talcev, a nismo navdušeni nad tem, kako se je to danes odvilo," je pozno zvečer dejal novinarjem pred restavracijo ter napovedal, da bo danes podal daljšo izjavo. "To je bila odločitev predsednika vlade Netanjahuja, ni bila moja odločitev," je še pred tem na omrežju Truth Social objavil Trump in Katar pohvalil kot močnega zaveznika in prijatelja ZDA.

Katar, ki posreduje pri pogajanjih med Izraelom in Hamasom, je med drugim Trumpu podaril letalo boeing 747.

Trump je v svoji objavi v pretežni meri ponovil predhodne izjave tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt. Potrdil je, da jih je Izrael vnaprej obvestil o načrtovanem napadu, nakar je svojega odposlanca Steva Witkoffa pooblastil, naj nemudoma obvesti Katarce. "Na žalost je bilo opozorilo prepozno, da bi ustavilo napad," je objavil Trump.

Hamas je sporočil, da je v napadu umrlo šest ljudi, med njimi tudi član katarskih varnostnih sil, vendar je skupina povedala, da je njeno vodstvo preživelo. Izraelska vojska je po lastnih navedbah izvedla natančen napad na visoke voditelje Hamasa. Izraelski mediji so poročali, da je v operaciji sodelovalo 15 izraelskih lovskih letal.

"Enostransko bombardiranje Katarja, suverene države in tesnega zaveznika ZDA, ki si zelo prizadeva in pogumno tvega z nami, da bi posredoval za mir, ne prispeva k uresničevanju ciljev Izraela ali Amerike," je objavil Trump.

Leavitt je pred tem dejala, da je Trump govoril z emirjem in premierjem Katarja, se jima zahvalil za podporo in prijateljstvo do ZDA ter jima zagotovil, da se kaj takšnega na njunem ozemlju ne bo ponovilo. Na koncu objave je Trump še dodal, da je uničenje Hamasa, ki izkorišča bedo prebivalcev Gaze, vreden cilj, ter zahteval, da Hamas takoj vrne vse talce.