Na. R., STA

Evropski poslanci na zasedanju o Ukrajini, Gazi in Srbiji

Na fotografiji je pripadnik 44. topniške brigade ukrajinskih oboroženih sil, ki s samohodno havbico 2S22 Bohdana strelja na ruske čete blizu frontne črte sredi ruskega napada na Ukrajino v Zaporoški regiji v Ukrajini.

Na fotografiji je pripadnik 44. topniške brigade ukrajinskih oboroženih sil, ki s samohodno havbico 2S22 Bohdana strelja na ruske čete blizu frontne črte sredi ruskega napada na Ukrajino v Zaporoški regiji v Ukrajini.

Foto: Reuters

Evropski poslanci bodo danes dopoldne na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino in katastrofalnih humanitarnih razmerah v palestinski enklavi Gaza. Proti večeru imajo na dnevnem redu še razpravo z evropsko komisarko Marto Kos o protestih v Srbiji.

Pozivi k okrepitvi sankcij proti Rusiji

O ruski agresiji na Ukrajino bodo evroposlanci razpravljali po neuspelih diplomatskih prizadevanjih predsednika ZDA Donalda Trumpa za končanje vojne sredi avgusta. Se je pa v zadnjih tednih zgodil napredek v pogovorih o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru t. i. koalicije voljnih. Obenem so vse glasnejši pozivi k okrepitvi sankcij proti Rusiji, ki stopnjuje zračne napade na ukrajinska mesta.

Brez ukrepov proti Izraelu

Visoka zunanjepolitična predstavnica bo dopoldne v ločeni razpravi s člani Evropskega parlamenta govorila tudi o katastrofalnih razmerah v Gazi, kjer Izrael krepi napade. EU kljub vse hujšim razmeram na območju doslej ni sprejela nobenih ukrepov proti izraelskim oblastem, čeprav so pristojne službe EU ugotovile, da kršijo pridružitveni sporazum z Brusljem.

Stopnjevanje protestov v Srbiji

Med temami popoldanskih razprav pa bodo protivladni protesti v Srbiji, ki potekajo že vse od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Evroposlanci bodo z evropsko komisarko za širitev Marto Kos razpravljali o nasilju in uporabi sile proti protestnikom, navajajo v Evropskem parlamentu.

Proteste spremljajo tudi obtožbe srbskih oblasti na račun EU. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tako denimo evropska poslanca Zelenih, ki sta se konec tedna udeležila protestov v Srbiji, označil za drhal.

Opoldne bo Evropski parlament nagovorila moldavska predsednica Maia Sandu.

