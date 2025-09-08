Generalštab: Ukrajinci so osvobodili še eno vas

Iz generalštaba ukrajinskih oboroženih sil so sporočili, da so ukrajinske sile osvobodile vas Zarichne in tam na eni od stavb izobesile državno zastavo. Strateški pomen te vasi izhaja iz njene lege v bližini ključnih prometnih poti, ki povezujejo Slovjansk in Liman.

Poudarki dneva:



12.00 Trump: Evropski voditelji ta teden v ZDA na pogovorih o Ukrajini

9.30 Ukrajinske sile osvobodile še eno vas

12.00 Trump: Evropski voditelji ta teden v ZDA na pogovorih o Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da se bodo voditelji evropskih držav danes ali v torek v ZDA mudili na pogovorih o tem, kako končati vojno v Ukrajini. Ob tem je po najobsežnejšem ruskem napadu na Ukrajino doslej v noči na nedeljo izrazil pripravljenost okrepiti pritisk na Rusijo, je poročala STA.

"Nekateri evropski voditelji bodo v ponedeljek ali torek posamično prišli v ZDA," je v nedeljo po prihodu s teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku najavil Trump. Ni sicer jasno, katere voditelje je imel v mislih, podrobnosti pa zaenkrat ni podala niti Bela hiša, poroča tiskovna agencija Reuters.

V Bruslju so navedli, da bo v Washington odpotoval odposlanec EU za sankcije David O'Sullivan, ki naj bi se z ameriškimi predstavniki na pogovorih o okrepitvi usklajevanja glede sankcij proti Rusiji sestal že danes in v torek.

Trump je napovedal tudi, da bo kmalu znova govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se prejšnji mesec sešla na Aljaski. Ameriški predsednik po lastnih besedah namreč ni zadovoljen s trenutnim stanjem glede vojne po novem obsežnem ruskem napadu v noči na nedeljo.

V okviru napada je Rusija z več kot 800 droni in raketami napadla ukrajinska mesta, v Kijevu je bilo tarča tudi poslopje ukrajinske vlade. Življenje so izgubili štirje ljudje, prek 40 je bilo ranjenih, poškodovanih je tudi več stavb. Napad so obsodile številne evropske države, med njimi Slovenija.

Trump je v nedeljo dejal še, da je pripravljen vstopiti v drugo fazo sankcij proti Moskvi, in da bodo situacijo med Rusijo in Ukrajino rešili. Tudi pri tem podrobnosti ni podal, tako da ostaja nejasno, ali bo do uvedbe novih sankcij res prišlo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer v nedeljo sporočil, da Ukrajina računa na odločen odziv ZDA.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je v nedeljo dejal, da je Washington pripravljen okrepiti pritisk na Rusijo, a da mora tudi Evropa ukrepati, da bi Moskvo spravili za pogajalsko mizo. "Pogovarjamo se o tem, kaj lahko obe - EU in ZDA - storita skupaj. In pripravljeni smo okrepiti pritisk na Rusijo," je za televizijo NBC dejal Bessent.

Trump je zagrozil z ukrepi proti državam, ki kupujejo rusko nafto, da bi tako odrezali ključen vir financiranja ruske vojne v Ukrajini. Zaenkrat je sicer tovrstne sankcije uvedel le proti Indiji.

EU trenutno pripravlja nov sveženj sankcij proti Rusiji - že 19. od invazije leta 2022 - in je že nakazala, da bo vključeval sekundarne sankcije proti državam, ki Moskvi pomagajo pri izogibanju kaznovalnim ukrepom. V zadnjem svežnju je denimo zajela kitajske banke, ki naj bi pomagale Rusiji, ter naftno rafinerijo v Indiji.

9.30 Ukrajinske sile osvobodile še eno vas

Zarichne leži na zahodu Ukrajine v regiji Doneck. Po podatkih ukrajinske skupine za spremljanje bojišč DeepState je večina vasi pod ukrajinskim nadzorom, ruske sile pa so bile potisnjene nazaj.

Po navedbah generalštaba so operacijo izvedli vojaki 425. jurišnega polka "Skelia". V začetku tega meseca je ista enota poročala o zasedbi dveh podeželskih vasi zahodno od Pokrovskega, Novoekonomichne in Udachne.