Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
13.49

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pogajanja vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin Ukrajina Rusija

Sobota, 6. 9. 2025, 13.49

0 minut

Vojna v Ukrajini

Putin bi se z Zelenskim pogovarjal v Moskvi, Zelenski pa v Kijevu

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Vladimir Putin | Putin je v sredo poudaril, da Zelenski lahko pride v Moskvo, ko bo kazalo, da bi pogovori lahko imeli pozitiven izid. Na gospodarskem forumu v Vladivostoku v petek je sicer podvomil v smiselnost tovrstnih pogovorov. | Foto Reuters

Putin je v sredo poudaril, da Zelenski lahko pride v Moskvo, ko bo kazalo, da bi pogovori lahko imeli pozitiven izid. Na gospodarskem forumu v Vladivostoku v petek je sicer podvomil v smiselnost tovrstnih pogovorov.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden ponovil, da se lahko z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim o končanju vojne v Ukrajini pogovarja le, če bo ukrajinski predsednik prišel v Moskvo, ker je seveda nesprejemljivo. Zelenski mu ni ostal dolžan in je danes kot alternativno prizorišče njunega srečanja predlagal Kijev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomembnejši dogodki dneva:

13.58 Putin bi se z Zelenskim pogovarjal v Moskvi, Zelenski pa v Kijevu

13.58 Putin bi se z Zelenskim pogovarjal v Moskvi, Zelenski pa v Kijevu

Putin je ta teden ponovil, da je pogoj za končanje vojne ta, da Volodimir Zelenski pride v Moskvo. Zelenski je danes kot alternativno prizorišče njunega srečanja predlagal Kijev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Lahko pride v Kijev," je dejal Zelenski v danes objavljenem intervjuju za ameriško televizijo ABC News.

"Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi se tega zaveda," je poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. | Foto: Reuters "Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi se tega zaveda," je poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters Pojasnil je, da ne more iti v Moskvo, ker je njegova država tarča ruskih napadov, in dodal, da je Putinov predlog Moskve kot kraja srečanja le taktika zavlačevanja. "Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi on se tega zaveda," je poudaril ukrajinski predsednik.

Zelenski je še dejal, da Putinu ne bi smeli verjeti in da se igra z ZDA.

Ukrajinski predsednik je večkrat predlagal pogovore z ruskim kolegom o prekinitvi ognja v Ukrajini, kjer je Rusija februarja 2022 začela invazijo. Po navedbah ukrajinskih virov, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je najmanj sedem držav ponudilo, da lahko gostijo takšno srečanje. Med njimi so Turčija in tri zalivske države.

Putin je v sredo poudaril, da Zelenski lahko pride v Moskvo, ko bo kazalo, da bi pogovori lahko imeli pozitiven izid. Na gospodarskem forumu v Vladivostoku v petek je sicer podvomil v smiselnost tovrstnih pogovorov.

Zelenski je že v četrtek zavrnil možnost, da bi mirovni pogovori potekali v Moskvi. "Če ne želite srečanja, me povabite v Moskvo," je dejal.

Donald Trump, ameriški predsednik
Novice Trump za pritisk na Kitajsko, Peking vrača z ostrim protestom
Vladimir Putin, gospodarski forum, Vladivostok
Novice Putin zagrozil: Vojaki zahodnih držav v Ukrajini bodo naša tarča #video
Kremelj
Novice Obupani Rusi, ki jih v Moskvi sovražijo, prosijo za pomoč
Rusija, Ukrajina, vojna
Novice Ruska vojska v Ukrajini ubila deminerja danske organizacije
Vladimir Putin in Herman Gref
Novice Težke besede Putinovega dobrega prijatelja
Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski
Novice Kijev: Putin zavaja z očitno nesprejemljivimi predlogi
pogajanja vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.