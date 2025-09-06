Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden ponovil, da se lahko z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim o končanju vojne v Ukrajini pogovarja le, če bo ukrajinski predsednik prišel v Moskvo, ker je seveda nesprejemljivo. Zelenski mu ni ostal dolžan in je danes kot alternativno prizorišče njunega srečanja predlagal Kijev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Putin je ta teden ponovil, da je pogoj za končanje vojne ta, da Volodimir Zelenski pride v Moskvo. Zelenski je danes kot alternativno prizorišče njunega srečanja predlagal Kijev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Lahko pride v Kijev," je dejal Zelenski v danes objavljenem intervjuju za ameriško televizijo ABC News.

"Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi se tega zaveda," je poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters Pojasnil je, da ne more iti v Moskvo, ker je njegova država tarča ruskih napadov, in dodal, da je Putinov predlog Moskve kot kraja srečanja le taktika zavlačevanja. "Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi on se tega zaveda," je poudaril ukrajinski predsednik.

Zelenski je še dejal, da Putinu ne bi smeli verjeti in da se igra z ZDA.

Ukrajinski predsednik je večkrat predlagal pogovore z ruskim kolegom o prekinitvi ognja v Ukrajini, kjer je Rusija februarja 2022 začela invazijo. Po navedbah ukrajinskih virov, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je najmanj sedem držav ponudilo, da lahko gostijo takšno srečanje. Med njimi so Turčija in tri zalivske države.

Putin je v sredo poudaril, da Zelenski lahko pride v Moskvo, ko bo kazalo, da bi pogovori lahko imeli pozitiven izid. Na gospodarskem forumu v Vladivostoku v petek je sicer podvomil v smiselnost tovrstnih pogovorov.

Zelenski je že v četrtek zavrnil možnost, da bi mirovni pogovori potekali v Moskvi. "Če ne želite srečanja, me povabite v Moskvo," je dejal.