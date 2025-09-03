Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ob koncu obiska na Kitajskem dejal, da se je z Volodimirjem Zelenskim pripravljen sestati, če je ukrajinski predsednik pripravljen priti v Moskvo in če obstaja možnost, da bo takšno srečanje prineslo oprijemljive rezultate, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kar zadeva srečanje z Zelenskim, nikoli nisem izključil možnosti takšnega srečanja. Vendar ali ima to smisel? Bomo videli," je dejal Putin in dodal, da se je z ukrajinskim kolegom pripravljen srečati v Moskvi. Kot je še povedal, ga je tudi ameriški predsednik Donald Trump prosil, naj organizira takšno srečanje.

Po njegovih besedah mora sicer Ukrajina, če želi doseči napredek v smeri mirovnega sporazuma, odpraviti vojno stanje, izvesti volitve in referendum o ozemeljskih vprašanjih, navaja agencija Reuters. Moskva namreč kot pogoj za mir od Kijeva zahteva, da se odreče ozemljem, ki si jih je Rusija enostransko priključila.

"Bomo videli, kako se bo razvilo stanje. Sicer bomo morali vse naše naloge rešiti vojaško," je napovedal ruski predsednik in zatrdil, da ruske sile že zdaj napredujejo na vseh frontah v Ukrajini.

Sedem držav ponudilo lokacijo srečanja

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je v odzivu na omrežju X zapisal, da Putin zavaja s predlogi, za katere se ve, da so nesprejemljivi. Po njegovih besedah je doslej najmanj sedem držav izrazilo pripravljenost gostiti srečanje med voditeljema, in sicer Avstrija, Vatikan, Švica, Turčija in tri zalivske države.

"To so resni predlogi in predsednik Zelenski je pripravljen na takšno srečanje kadarkoli," je zatrdil vodja ukrajinske diplomacije.

Putin se je sicer danes mudil v Pekingu na vojaški paradi ob obletnici konca druge svetovne vojne. Tam se je med drugim sestal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, severnokorejskim voditeljem Kim Jong-Unom in slovaškim premierjem Robertom Ficom. Na srečanju z zadnjim je med drugim povedal, da Rusija ni nikoli nasprotovala vstopu Ukrajine v EU in da dogovor o razrešitvi konflikta ne sme ogroziti varnosti Rusije.