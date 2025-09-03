Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Severna Koreja Rusija Kim Jong Un Kim Džong Un Vladimir Putin

Tega človeka ni bilo nikoli tu: po pogovoru s Putinom so prišli čistilci #video

Po današnji vojaški paradi v Pekingu, kamor ju je povabil kitajski predsednik Ši Džinping, sta se na štiri oči sestala ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Po dve uri in pol trajajočem pogovoru sta predsedniško palačo zapustila v isti limuzini, v prostor, kjer je potekal sestanek, pa so se zgrnili severnokorejski "čistilci" in za severnokorejskim samodržcem izbrisali vse sledi.

Vladimir Putin
Novice Resno svarilo: Tega je sposoben Putin

V videoposnetku, ki so ga objavili ruski mediji, je razvidno, da je član severnokorejske delegacije po tem, ko je Kim Džong Un končal sestanek s Putinom, skrbno obrisal stol, na katerem je sedel severnokorejski diktator, in drugo pohištvo v bližini, ki bi se ga lahko dotikal med srečanjem z ruskim predsednikom. Ena od članic delegacije Severne Koreje je medtem odnesla kozarec, iz katerega je pil.

Sestanek Putina in Kim Džong Una | Foto: Reuters Sestanek Putina in Kim Džong Una Foto: Reuters

Gre sicer za domnevno ustaljen protokol Severne Koreje, kadar se Kim Džong Un sreča z voditelji drugih držav. Podobne prizore smo lahko videli leta 2018, ko se je v Singapurju srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Takrat je eden od njegovih pomočnikov skrbno pregledal celo pisalo, ki ga je uporabljal Kim Džong Un.

Kim Ju Ae
Novice Bi zaradi te poteze lahko bila naslednica severnokorejskega voditelja? #video

Skrbi jih, da bi kdo izvedel kaj, česar ne sme

Šlo naj bi za previdnostni ukrep, da se morebitni tuji agenti ne bi dokopali do DNK ali drugih bioloških pokazateljev, ki bi lahko razkrili strogo zaupne podatke o varovanih osebah, kot sta Kim Džong Un ali Vladimir Putin. Ta je na nedavno srečanje s Trumpom na Aljaski prišel celo s prenosnim straniščem, ki so ga nato odpeljali nazaj v Rusijo. Enak pristop naj bi uporabljali tudi severni Korejci. 

Vladimir Putin in Kim Džong Un sta se ob prihodu na srečanje objela kot stara prijatelja. | Foto: Reuters Vladimir Putin in Kim Džong Un sta se ob prihodu na srečanje objela kot stara prijatelja. Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj Putinu obljublja neomajno podporo

Kim Džong Un in Vladimir Putin sta med dve uri in pol trajajočim sestankom v Pekingu sicer govorila predvsem o prijateljskem sodelovanju med državama, tudi v kontekstu vojne v Ukrajini. Severnokorejski diktator je Putinu po navedbah ruskih medijev obljubil nadaljnjo neomajno podporo.

Kitajska
Novice Jedrske rakete, lasersko orožje, podvodni droni: "Nezaustavljivi smo" #video

Predsedniško palačo v Pekingu sta Putin in Kim Džong Un nato zapustila v istem avtomobilu:

Severna Koreja Rusija Kim Jong Un Kim Džong Un Vladimir Putin
