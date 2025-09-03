Severnokorejski voditelj s seboj v Peking pripeljal hčer, morebitno naslednico

Severnokorejskega voditelja Kim Džong Una na današnji vojaški paradi v Pekingu ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni spremlja tudi njegova hčerka Kim Ju Ae. Po poročanju tujih medijev je to njena prva uradna pot s Kimom v tujino, kar je po ocenah poznavalcev znak, da bi lahko bila njegova naslednica.

Kim se je s hčerko prvič v javnosti pojavil novembra 2022 in potrdil govorice o njenem obstoju. Takrat se je z očetom udeležila izstrelitve severnokorejske medcelinske balistične rakete. Odtlej se je v domovini z njim udeležila več preizkusov severnokorejskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O njej je prvi v javnosti spregovoril nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Dennis Rodman. Povedal je, da mu je Kim med obiskom v Pjongjangu leta 2013 predstavil svojo soprogo in deklico, za katero je dejal, da je njegova hči. Koliko je stara, ni znano, bila pa naj bi najstnica.

Državni mediji imena hčerke niso objavili

Državni mediji njenega imena niso objavili, po podatkih južnokorejskih obveščevalcev pa ji je ime Ju Ae in je Kimova hči s soprogo Ri Sol Ju, s katero naj bi bil poročen od leta 2009.

Okoli 40-letni Kim namreč od leta 2011 vodi eno najbolj zaprtih držav na svetu, o njegovem zasebnem življenju pa je znanega le malo. Državo od ustanovitve leta 1948 vodi družinska dinastija Kim, kar pomeni, da bo želel, da vodenje države prevzame eden od njegovih otrok.

Da bi Kim Ju Ae lahko bila naslednja voditeljica Severne Koreje, po poročanju AFP kaže več znakov.

Odrasli se ji globoko priklanjajo

Zadnja leta jo državni mediji naslavljajo z ljubljen ali cenjen otrok. Na posnetkih je videti, da se ji odrasli globoko priklanjajo. V zadnjih nastopih v javnosti je pogosto hodila pred materjo in teto – vplivno tiskovno predstavnico režima Kim Yo Džong. Pri tem se je oklenila očetove roke, s katerim sta si šepetala. Kim ji je celo večkrat dovolil, da je v avtomobil vstopila pred njim.

Pozornost je pritegnila tudi s svojim dragim okusom, saj pogosto nosi sončna očala Gucci in ure Cartier, občasno pa z očetom nosita usklajene usnjene jakne in temna očala.

Prva uradna pot v tujino

Do zdaj se je z očetom v Severni Koreji udeleževala diplomatskih in vojaških dogodkov, udeležba na paradi v Pekingu pa je njena prva uradna pot v tujino z njim, je za AFP povedal nekdanji predsednik Univerze za severnokorejske študije v Seulu Yang Moo Jin. Ocenil je, da je prehod z domačega na mednarodno prizorišče morda njen "končni prehod do nasledstva".

Poznavalci menijo, da gre za premišljen korak družine Kim, s katerim ji želijo zagotoviti pomembno mednarodno izpostavljenost. Da ne gre samo za družinsko potovanje, temveč "debi naslednice", meni tudi profesor Lim Eul Chul z inštituta za študije Daljnega Vzhoda.

Izpostavil je, da primeri iz preteklosti kažejo, da dediči običajno utrdijo svoj status z obiskom Kitajske ali udeležbo na mednarodnih dogodkih. Kimov oče Kim Džong Il, ki ga je za naslednika določil njegov oče Kim Il Sung, se je tako leta 1983 v Pekingu sestal z očetom sedanjega kitajskega predsednika Ši Džinpinga, je dodal.

Da bi Kim Ju Ae lahko na čelu izolirane države nasledila očeta, so sicer južnokorejski obveščevalci prvič ocenili lani na podlagi analize njenega pojavljanja v javnosti. Med dokazi so navedli poštno znamko, na kateri je skupaj z očetom, in to, da visoki državni funkcionarji pred njo pokleknejo.

V Pekingu se je s Kimom parade udeležila tudi njegova sestra Kim Yo Džong, tiskovna predstavnica režima, ki je v zadnjih letih pridobila vidno vlogo v vladajoči stranki, poroča britanski BBC.