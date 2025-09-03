Jedrska moč Kitajske. "Takega orožja še nismo videli."

Na vojaški paradi ob 80. obletnici poraza Japonskega cesarstva je Ljudska osvobodilna vojska v Pekingu predstavila tri nove razrede balističnih raket medcelinskega dosega, ki naj bi pomembno okrepile njene zmogljivosti jedrskega odvračanja proti nasprotnikom v zahodnem svetu. Med njimi je tudi neprimerljiva različica kitajske medcelinske balistične rakete Dongfeng DF-5C, ki ima daljši doseg in lahko po mnenju analitikov nosi do 12 bojnih glav na eni raketi.

Ker Kitajska nima globalne mreže vojaških oporišč, je namestitev raket daljšega dosega, vključno z raketami medcelinskega dosega, še posebej ključno za njeno sposobnost odvračanja napadov in po potrebi povračilnih napadov, ki jih izvajajo države na velikih razdaljah.

DF-31BJ Foto: Reuters Dve od treh novih raket medcelinskega dosega sta novi različici že obstoječih razredov raket, in sicer DF-5C in DF-31BJ. DF-5C je edini razred raket v državi, ki temelji na silosu in je tudi daleč najtežji v njenem arzenalu.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

DF-5C Foto: Reuters

Gre za dvostopenjsko jedrsko raketo, ki uporablja tekoče gorivo, je za ekipo BBC pojasnil vojaški analitik Alexander Neill. To pomeni, da jo poganjata dve zaporedni raketni stopnji, vsaka s svojim motorjem.

"Česa takega še nismo videli," je dejal Neill. Na fotografiji DF-5C. Foto: Reuters

Med prikazovanjem svojih vojaških zmogljivosti so Kitajci predstavili še eno orožje, lasersko orožje LY-1, nameščeno na vrhu osemkolesnega oklepnega tovornjaka.

To lasersko orožje naj bi bilo izredno močno in bi lahko popolnoma onesposobilo vso elektroniko ali celo oslepilo pilota, je še pojasnil obrambni analitik Neill.

Poleg dronov z umetno inteligenco, jedrskih medcelinskih raket, podvodnih dronov ter naprednih hipersoničnih raket so kitajske sile predstavile še eno novost – tako imenovane robotske volkove, ki so namenjeni izvidništvu na frontah, dostavi zalog in izvajanju natančnih ciljnih napadov.