Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes dejal, da Rusija v bližini strateško pomembnega mesta Pokrovsk na vzhodu Ukrajine kopiči čete, doslej naj bi tam zbrala približno sto tisoč vojakov. Obenem je pozval k hitrejšemu pošiljanju ameriškega orožja, ki so ga za Kijev kupile zahodne zaveznice.

Pomembnejši dogodki dneva:



17.10 Zelenski: Rusija blizu Pokrovska nakopičila sto tisoč vojakov

13.48 Število smrtnih žrtev ruskih napadov na Kijev naraslo

9.47 Kallas: EU bi lahko k varnostnim jamstvom za Ukrajino prispevala z urjenjem vojakov

9.44 Ruski napadi v regiji Dnipropetrovsk terjali dve smrtni žrtvi

7.22 ZDA odobrile prodajo orožja Ukrajini v vrednosti 825 milijonov evrov

17.10 Zelenski: Rusija blizu Pokrovska nakopičila sto tisoč vojakov

"Tam se kopiči in koncentrira sovražnik. Do sto tisoč, toliko jih je do danes zjutraj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Zelenski in dodal, da ruska vojska pripravlja ofenzivne akcije.

Pokrovsk, ki je imel pred vojno okoli 60 tisoč prebivalcev, je pomembno logistično središče za ukrajinske sile, saj se nahaja na križišču več cest v regiji Doneck.

Zelenski je še povedal, da ukrajinske sile potiskajo žepe ruskih čet iz severovzhodne ukrajinske regije Sumi. Na fotografiji ukrajinski vojak v regiji Sumi. Foto: Guliverimage

Spregovoril je tudi o dobavah orožja Kijevu, pri čemer je izrazil željo, da bi program nabave ameriškega orožja deloval hitreje.

"Želimo si, da bi ta 'koridor' deloval, da bi deloval malo hitreje," je dejal o dogovoru, v okviru katerega bodo druge članice Nata kupovale ameriško orožje in ga nato dobavljale Ukrajini. Po pričakovanjih bodo Nemčija, Belgija, skandinavske države in Kanada prispevale več sto milijonov evrov, je pojasnil.

Vodja kabineta Zelenskega Andrij Jermak se je medtem danes v New Yorku srečal s posebnim odposlancem ameriškega predsednika Stevom Witkoffom in mu v pogovoru sporočil, da Kremelj zavira Trumpova prizadevanja za končanje vojne.

"Ukrajina pozdravlja vse mirovne pobude, ki jih predlagajo ZDA. Žal pa Rusija vsako od njih zavira," je na družbenem omrežju X sporočil Jermak, ki je, kot je dejal, to tudi povedal Witkoffu.

13.48 Število smrtnih žrtev ruskih napadov na Kijev naraslo

Število smrtnih žrtev četrtkovega napada ruskih sil na ukrajinsko prestolnico Kijev je danes naraslo. Po navedbah vodje vojaške uprave Kijeva Timurja Tkačenka je umrlo 23 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. V napadu so bile poškodovane tudi številne stavbe, tako stanovanjske kot poslovne, vključno s stavbo, v kateri ima prostore delegacija EU.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X zapisal, da so med žrtvami tudi štirje otroci. Po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička, ki je današnji dan razglasil za dan žalovanja, pa je še najmanj 63 ljudi poškodovanih. Od tega se jih 35, vključno z 11 otroki, zdravi v bolnišnicah.

Reševalne ekipe še naprej odstranjujejo ruševine, zato bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, je danes še dodal Zelenski. Najmanj trije ljudje so ujeti pod ruševinami ene izmed zadetih stavb, je sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo.

Mednarodna skupnost je že v četrtek ostro obsodila ruske napade na prestolnico, Zelenski pa je danes še enkrat pozval k dodatnim sankcijam proti Rusiji.

"Rusija mora biti odgovorna za ta napad, kot vse druge na našo države, naše ljudstvo. Potrebne so močne sankcije, močan pritisk in odločni koraki, da morilci ne bodo čutili nekaznovanosti. Rusija razume le moč, zato so demonstracije moči zdaj potrebne. ZDA, Evropa in države G20 imajo to moč," je zapisal ukrajinski predsednik.

Danes ponoči so ruske sile napadle regijo Dnipropetrovsk, kjer sta bili ubiti dve osebi.

9.47 Kallas: EU bi lahko k varnostnim jamstvom za Ukrajino prispevala z urjenjem vojakov

EU bi lahko k varnostnim jamstvom za Ukrajino po morebitni sklenitvi miru med Moskvo in Kijevom prispevala z urjenjem ukrajinskih vojakov in podporo ukrajinski obrambni industriji, je danes pred neformalnim zasedanjem obrambnih ministrov članic unije na Danskem povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Kot je dejala, bodo z ministri danes razpravljali o spremembi mandatov misije urjenja ukrajinskih vojakov in civilne misije EU v Ukrajini, da bi bili pripravljeni na delovanje po morebitnem mirovnem dogovoru.

"Vsaka članica se bo sama odločila, kako bo prispevala k varnostnim jamstvom," je poudarila Kallas. To po njenih besedah velja tudi za pošiljanje vojakov v Ukrajino. Foto: Reuters

Mirovni dogovor sicer glede na to, kaj počne ruski predsednik Vladimir Putin, ni blizu, je visoka zunanjepolitična predstavnica dejala v luči zadnjih silovitih ruskih napadov na Ukrajino. "Rusija ne želi miru, to je glede na napade povsem jasno. Zato moramo izvajati pritisk nanje, da si bodo tudi oni želeli mir. To je edino, kar deluje," je povedala.

Zato EU pripravlja 19. sveženj sankcij, predlog naj bi Evropska komisija predstavila v prihodnjih tednih. Po besedah Kallas so najučinkovitejše sankcije, uperjene proti ruskemu energetskemu in finančnemu sektorju.

"Pogovori še potekajo, a vsi razumejo, da je glede na Putinovo posmehovanje mirovnim prizadevanjem pritisk edino, kar deluje," je povedala o podpori držav članic tem ukrepom.

9.44 Ruski napadi v regiji Dnipropetrovsk terjali dve smrtni žrtvi

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da sta bili v ruskih nočnih napadih v regiji Dnipropetrovsk ubiti dve osebi. Ukrajinska vojska je ta teden prvič javno priznala, da so ruske sile vstopile v to regijo in zavzele nekaj tamkajšnjih vasi. Medtem je število žrtev četrtkovih napadov na Kijev naraslo na najmanj 23.

Po navedbah vodje regionalne vojaške uprave v Dnipropetrovsku sta v ruskih zračnih napadih v kraju Sinelniki v tej regiji v osrednji Ukrajini umrla moški in ženska, ranjena je bila še 50-letnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ločenih napadih z droni na mesto Dnipro sta bili poškodovani še dve osebi, 46-letna ženska je po napadih v kritičnem stanju. Foto: Reuters

Vse od začetka ruske ofenzive na Ukrajino februarja 2022 je bila regija Dnipropetrovsk, ki meji na Doneck in Zaporožje, izvzeta iz spopadov, ki so potekali na vzhodu Ukrajine. Kijev pa je nato v torek prvič javno priznal, da so ruski vojaki vstopili v Dnipropetrovsk. Ruske sile so v to regijo sicer prvič vdrle že julija.

Napadi v Dnipropetrovsku sledijo obsežnim četrtkovim ruskim napadom na Kijev, v katerem je umrlo najmanj 23 ljudi, med njimi štirje mladoletniki. Ob tem je bilo poškodovanih več stavb, vključno s prostori delegacije EU v ukrajinski prestolnici. Reševalne akcije so potekale še pozno v noč, poroča agencija Reuters.

7.22 ZDA odobrile prodajo orožja Ukrajini v vrednosti 825 milijonov evrov

Ameriški State Department je odobril prodajo orožja Ukrajini v vrednosti približno 825 milijonov dolarjev (707 milijonov evrov), je v četrtek sporočila Agencija za obrambno in varnostno sodelovanje (DSCA). Paket vključuje rakete z daljšim dosegom in pripadajočo opremo, za katero je zaprosil Kijev.

Ta predlagana prodaja bo podprla cilje zunanje politike in nacionalne varnosti ZDA z izboljšanjem varnosti partnerske države, ki je gonilna sila politične stabilnosti in gospodarskega napredka v Evropi," je DSCA zapisala v izjavi, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je običajno pri prodaji orožja v tujino, je DSCA tudi tokrat o prodaji nadalje obvestila ameriški kongres. Odobritev State Departmenta sicer še ne pomeni, da je bila pogodba o prodaji podpisana, ali da so se pogajanja zaključila, navaja agencija Reuters.

Po navedbah DSCA bodo prodajo poleg ZDA finančno podprle še Danska, Nizozemska in Norveška. Prodaja bo zajemala 3.350 raket dolgega dosega in 3.350 navigacijskih sistemov skupaj s komponentami, rezervnimi deli in drugo opremo, je še zapisala agencija pod okriljem Pentagona.

Odobritev prodaje sicer prihaja po novih obsežnih ruskih napadih na Ukrajino. V četrtek je v napadu na Kijev umrlo najmanj 23 ljudi, med njimi štirje mladoletni. Ob tem je bilo poškodovanih več stavb, vključno s prostori delegacije EU v ukrajinski prestolnici.