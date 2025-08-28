Največji nemški proizvajalec orožja je odprl tovarno streliva, ki se bo osredotočila na 155-milimetrske topniške granate, ki so ključne za oskrbo Ukrajine, poroča Deutsche Welle (DW). Gradnjo so zaključili v izjemno kratkem času, saj so temeljni kamen položili lani februarja, investicija pa je znašala približno pol milijarde evrov. Delnice Rheinmetalla so poskočile.

Proizvajalec orožja Rheinmetall je v sredo odprl novo tovarno ob svojem obstoječem obratu v Unterlüssu v severni Nemčiji in se pohvalil, da bi lahko, ko bo dosegel zmogljivost, postal največji evropski obrat za proizvodnjo streliva.

Izvršni direktor Armin Papperberger naj bi dejal, da se bo proizvodnja topniških granat kalibra 155 milimetrov postopoma povečevala, da bi do leta 2027 dosegla 350 tisoč enot na leto. Te topniške granate so v Ukrajini še posebej iskane in jih močno primanjkuje, zato si Evropa in članice Nata prizadevajo za dopolnitev svojih zalog in povečanje proizvodnih zmogljivosti.

Rheinmetall načrtuje povečanje proizvodnje enot v več obratih tudi v drugih evropskih tovarnah. Kot je namignil Papperberger, bi to lahko bile Litva, Velika Britanija, v že obstoječih projektih, pa tudi Romunija, Latvija in Ukrajina, obrati pa bi po njegovih besedah prispevali k vseevropskemu obrambnemu ekosistemu.

Po navedbah Rheinmetalla je podjetje v novi obrat in še enega, ki se bo osredotočal na raketne motorje, investiralo približno 500 milijonov evrov.

V začetku tega meseca je podjetje za letos poročalo o rastočem prometu in dobičku ter rekordnih številkah naročil – pretvorba naročil v dobave in prihodke v tem sektorju lahko traja nekaj časa.

Julija lani naj bi bil Pappperberger celo tarča spodletele ruske zarote za atentat nanj, kar kaže na pomen podjetja za ukrajinsko vojsko.

V sredo so protestniki, ki pripadajo skupini Disarm Rheinmetall, v Kölnu protestirali pred vojaškim objektom.

Silovita rast vrednosti delnic

Delnice Rheinmetalla so od ruske invazije na Ukrajino pridobile približno dva tisoč odstotkov. Naval se je povečal zlasti po izvolitvi Donalda Trumpa v drugi mandat. Vrednost delnice je desetletja stagnirala na ali pod sto evri, po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 pa se je v samo nekaj mesecih podvojila.

Še naprej je vztrajno rasla, ko je prejšnja nemška vlada obljubila novo obdobje obrambnih izdatkov, in medtem ko se je konflikt v vzhodni Evropi vlekel v času ameriških predsedniških volitev, dosegla približno 500 evrov. Nato je v prvi polovici letošnjega leta pospešila rast in konec maja dosegla vrhunec pri skoraj 1.900 evrih za delnico.

Vlagatelji, ki iščejo naslednjo modno delnico, so se očitno odločili, da četudi Nemčija in druge evropske članice Nata nimajo pojma, kdaj in kako bodo porabile pet odstotkov BDP za obrambo, bo vlaganje davkoplačevalskega denarja v blagajne podjetij, kot je Rheinmetall, pri tem odigralo svojo vlogo, so še zapisali v DW.