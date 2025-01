Na jugovzhodu Španije je bilo v eksploziji v tovarni orožja, ki je v lasti hčerinske družbe nemškega proizvajalca orožja Rheinmetall, ranjenih šest ljudi, med njimi eden huje. Eksplozija je odjeknila v skladišču streliva v kraju Javali Viejo v pokrajini Murcia, so v četrtek sporočile španske reševalne službe. Vzrok eksplozije še ni znan.

Podjetje še ni podalo izjave in tudi vzrok eksplozije še ni jasen, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Med ranjenimi sta moška, ki sta utrpela poškodbe glave in opekline ter vdihavala dim. Pet ranjencev so reševalne službe odpeljale na zdravljenje v bolnišnico.

Eksplozija je povzročila tudi gozdni požar na območju tovarne, ki se je razširil na dva tisoč kvadratnih metrov. Požar so že pogasili.

Rheinmetall Expal Munitions po navedbah nemškega proizvajalca orožja izdeluje strelivo in orožje. Podjetje je specializirano za artilerijsko strelivo, minometne in srednje kalibrske naboje ter detonatorje in raketne pogonske sisteme.

Hčerinska družba, ki je v popolni lasti Rheinmetalla, ima sedem tovarn v Španiji in Združenih državah Amerike ter posluje s kupci iz več kot 60 držav.

Ukrajina je trenutno glavni kupec izdelkov skupine Rheinmetall.