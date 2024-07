Italijanski vojaški konglomerat Leonardo bo skupaj z nemškim partnerjem Rheinmetallom odprl proizvodnjo tankov in oklepnih pehotnih bojnih sistemov. Današnja najava obrambnih podjetij prihaja le dan po novici, da naj bi italijanska vojska v naslednjih 15 letih od Rheinmetalla kupila za 20 milijard evrov tankov in oklepnih vozil.

Novo vojaško podjetje bo v polovični lasti nemškega Rheinmetalla in italijanskega Leonarda, poroča Reuters. "Sinergije na tehnološki in industrijski ravni med Leonardom in Rheinmetallom so edinstvena priložnost za razvoj najsodobnejših bojnih tankov in pehotnih vozil," je po podpisu dogovora med obema podjetjema dejal izvršni direktor Leonarda Roberto Cingolani. Po njegovih besedah bo novo podjetje imelo velik doprinos k rojstvu nove evropske obrambne industrije.

Podrobnosti o načrtih nemškega in italijanskega velikana še niso znane. Je pa najava o sodelovanju prišla le dan po novici, da namerava italijanska vojska v naslednjih 15 letih od Rheinmetalla kupiti za 20 milijard evrov tankov. Kot je poročal nemški medij Handelsblatt, želijo Italijani kupiti 350 oklepnih vozil Lynx in 200 tankov Panther KF51. Italijanska vlada pisanje nemškega medija še ni komentirala.

Ali so italijanski nakupi povezani z današnjo najavo sodelovanja, tako še ni jasno. Rheinmetall in Leonardo sicer načrtujeta proizvodnjo postaviti pri slovenskih sosedih. Končne montažne linije, homologacijsko testiranje, dostavne dejavnosti in logistična podpora oziroma 60 odstotkov vsega dela bo namreč opravljenega v Italiji.