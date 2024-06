V Boliviji po poskusu državnega udara aretirali poveljnika vojske

V Boliviji so v sredo po ponesrečenem poskusu državnega udara aretirali poveljnika vojske Juana Joseja Zunigo, ki je nad vladna poslopja v La Pazu poslal vojsko s tanki. Zuniga je dejal, da nameravajo oborožene sile prestrukturirati demokracijo, ki bo postala prava in ne ta, ki jo 40 let vodi ista peščica ljudi.