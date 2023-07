Varnostni svet ZN obsodil državni udar v Nigru

Varnostni svet ZN je v petek ostro obsodil državni udar v Nigru ter opozoril na morebitne negativne posledice za državo in širšo regijo. Te bi lahko vključevale porast terorizma ter nazadovanje socialnih in gospodarskih razmer. Afriška unija pa je danes vojsko pozvala, naj se v roku 15 dni vrne v svoja oporišča in ponovno vzpostavi ustavno oblast.

VS ZN je ponovno pozval k takojšnji izpustitvi predsednika države Mohameda Bazouma in zahteval, da se v Nigru nemudoma vzpostaviti ustavni red. Prav tako je podprl prizadevanja Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas) in Afriške unije pri reševanju tega konflikta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

🚨#BREAKING



The UN Security Council condemns the efforts to unconstitutionally change the legitimate government of Niger.



The Council calls for the immediate release of President Bazoum & underlines the importance of protecting Niger’s population.



⬇️ Statement ⬇️ pic.twitter.com/7DAtYbXVtO — UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) July 28, 2023

Afriška unija je medtem v danes objavljenem sporočilu, ki je sledilo petkovim razpravam o dogajanju v Nigru, vojsko pozvala, naj se "v roku 15 dni nemudoma in brezpogojno vrne v svoja oporišča ter ponovno vzpostavi ustavno oblast", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Borrell: EU ne priznava nove oblasti

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je zatrdil, da EU ne bo priznala novih oblasti v državi. "Predsednik Bazoum je bil demokratično izvoljen. Je in ostaja edini legitimni predsednik Nigra," je poudaril in ponovno pozval k njegovi izpustitvi.

Naznanil je, da Unija s takojšnjim učinkom ukinja vse sodelovanje na področju varnosti. Kot je sporočil, je Unija pripravljena podpreti odločitve Ecowasa, vključno s sprejetjem sankcij, so danes sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Predsednika države Bazouma je v sredo v prestolnici Niamey pridržal del pripadnikov predsednikove garde, ki so sporočili, da bodo vse institucije v državi začasno ukinili in zaprli državne meje. Voditelje puča je kmalu za tem podprla tudi vojska.

Razloga za udar: slabo gospodarsko stanje in korupcija

General Abdourahamane Tchiani, vodja predsedniške garde, se je nato v petek razglasil za novega voditelja Nigra. V televizijskem nagovoru je pojasnil, da je oblast prevzel med drugim zaradi gospodarskih težav in korupcije v državi.

Niger je obsežna zahodnoafriška država v osrčju Sahela, dve tretjini njene površine pa prekriva puščava. Eno najrevnejših držav na svetu, ki meji na Mali, Burkina Faso, Nigerijo, Alžirijo, Libijo, Benin in Čad, pesti nasilje skrajnih islamističnih skupin, ki v državo vdirajo iz Malija in Nigerije in izvajajo napade, delujejo pa tudi znotraj Nigra.