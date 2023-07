Po razglasitvi državnega udara prepovedali demonstracije

V Nigru, kjer je skupina uporniških vojakov razglasila državni udar in pridržala predsednika Mohameda Bazouma, so prepovedane demonstracije iz kakršnegakoli razloga, je v četrtek sporočilo tamkajšnje notranje ministrstvo. Iz Pariza pa so danes sporočili, da poskus državnega udara še ni dokončen, in dodali, da je še vedno mogoč izhod iz te krize.

"Javne demonstracije iz kakršnegakoli razloga bodo do nadaljnjega prepovedane," so v četrtek zvečer sporočili z notranjega ministrstva v Nigru in dodali, da je ukrep namenjen zaščiti državljanov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odziv ministrstva prihaja po tem, ko so podporniki državnega udara v četrtek napadli sedež stranke predsednika Mohameda Bazouma in ga zažgali, ob tem pa metali kamenje in zažigali avtomobile pred poslopjem. Tudi pred poslopjem parlamenta v prestolnici Niamey se je zbralo več sto ljudi, nekateri med njimi so nosili ruske zastave, drugi pa napise "Dol s Francijo".

Vojska te sahelske države je sporočila, da bo podprla voditelje puča za končanje mandata predsednika Bazouma. Državni udar so podprle tudi opozicijske stranke, a za zdaj še ni znano, katere, navaja dpa.

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je medtem danes sporočila, da se je predsednik Emmanuel Macron pogovarjal z Bazoumom ter da je zdravstveno stanje zadnjega dobro. "Če me slišite govoriti o poskusu državnega udara, je to zato, ker stvari nimamo za dokončne. Izhod iz tega je še vedno mogoč, a le če bodo odgovorni prisluhnili mednarodni skupnosti," je še poudarila.

Naznanila je, da bo Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (Ecowas) predvidoma v nedeljo organizirala vrh, kjer bi lahko sprejeli sankcije proti upornikom v Nigru, in dodala, da bo Francija sankcije podprla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Niger je obsežna zahodnoafriška država, ki leži v osrčju Sahela, kar dve tretjini njene površine pa prekriva puščava. Eno najrevnejših držav na svetu, ki meji na Mali, Burkina Faso, Nigerijo, Alžirijo, Libijo, Benin in Čad, pesti nasilje skrajnih islamističnih skupin, ki v državo vdirajo iz Malija in Nigerije in izvajajo napade, delujejo pa tudi znotraj Nigra.