V Braziliji številne aretacije: Pripravljali so državni udar

Danes je policija na podlagi odredb vrhovnega sodišča izdala 32 nalogov za preiskavo in aretacijo v osmih zveznih državah v Braziliji, poroča Reuters. Do zdaj so aretirali štiri ljudi, pričakujejo pa še več pridržanj, saj policija nadaljuje iskanje še 21 oseb, je v izjavi za medije dejal Brazilec Cleo Mazzotti, ki vodi zvezni policijski oddelek za organizirani kriminal. Aretirane osebe so po trditvah policije privrženci na volitvah poraženega predsednika Jairja Bolsonara.

Aretiranim policija očita "kvalificirano poškodovanje, požig, hudodelsko združevanje s ciljem nasilne odprave pravne države in državni udar, katerih najvišje skupne kazni znašajo 34 let zapora," so sporočili iz brazilske policije.

Dva naloga za prijetje sta bila vročena v severozahodni zvezni državi Rondonia, eden v Riu de Janeiru in eden v Brasilii, je še na tiskovni konferenci dodal Mazzotti.

Današnja operacija policije je potekala le nekaj dni pred nedeljsko inavguracijo novoizvoljenega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve. 12. decembra, ko je bila potrjena Lulova zmaga, so privrženci Bolsonare, ki so taborili pred poveljstvom vojske, napadli poveljstvo zvezne policije ter zažgali avtomobile in avtobuse v Brasilii.