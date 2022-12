Iz bolnišnice se je oglasila hči legendarnega Brazilca

"Pelejeva bolezen napreduje in potrebuje nadaljnjo nego za zdravljenje težav z ledvicami in srcem," so sporočili iz bolnišnice Albert Einstein v Sao Paulu in dodali, da ga ne bodo premestili na oddelek za intenzivno nego.

Peleja so v bolnišnico sprejeli 29. novembra. Njegova hči Kely Nascimento, ki je ena izmed sedmih otrok Brazilca, je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri objema očeta. "Še vedno sva tukaj, z veliko vere se še naprej borimo. Še ena noč skupaj," je zapisala ob skupni fotografiji. Kljub številnim poročilom, da je 82-letni Pele vse bližje izgubi bitke z rakom debelega črevesa, Nascimento še vedno upa, da ji je z očetom ostalo še nekaj skupnega časa.

Peleja so v bolnišnico sprejeli 29. novembra. Foto: Guliverimage

Kot poročajo tuji mediji, naj bi se Pelejevo stanje poslabšalo in se ne odziva več na zdravljenje. Prejema le paliativno oskrbo, ki mu pomaga pri dihanju in lajšanju bolečin.

Legendarni Brazilec se je v javnosti nazadnje oglasil na Instagramu, ko je čestital Lionelu Messiju in Argentini za zmago na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju. Njegova hčerka je pred tem potrdila, da bo Pele praznično sezono preživel v bolnišnici skupaj z družino. Pelejeva hči se je nedavno zahvalila oboževalcem za njihovo nenehno podporo in naklonjenost, ki jo izkazujejo Peleju. "Kot vedno smo hvaležni za vso naklonjenost, ki nam jo dajete tukaj v Braziliji in po vsem svetu," je dejala Kely Nascimento. "Vaša ljubezen do njega, vaše zgodbe in vaše molitve nas neizmerno tolažijo, saj vemo, da nismo sami."

