TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
11.32

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Thermometer Blue 0,02

huligani nogomet Argentina

Nasilni spopadi med navijači

Kaos v Argentini: 90 aretiranih, deset poškodovanih

Independiente Universidad | Deset ljudi je bilo poškodovanih in 90 aretiranih po nasilnih spopadih med nasprotnimi navijači med tekmo južnoameriškega pokala med argentinskim Independientejem in gostujočim Universidadom iz Čila v Buenos Airesu. | Foto Guliverimage

Deset ljudi je bilo poškodovanih in 90 aretiranih po nasilnih spopadih med nasprotnimi navijači med tekmo južnoameriškega pokala med argentinskim Independientejem in gostujočim Universidadom iz Čila v Buenos Airesu.

Foto: Guliverimage

Deset ljudi je bilo poškodovanih in 90 aretiranih po nasilnih spopadih med nasprotnimi navijači med tekmo južnoameriškega pokala med argentinskim Independientejem in gostujočim Universidadom iz Čila v Buenos Airesu, so sporočili predstavniki argentinskega kluba in policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povratno tekmo osmine finala drugega največjega klubskega tekmovanja v Južni Ameriki (copa sudamericana) so morali prekiniti v 48. minuti pri izenačenem rezultatu 1:1 zaradi spopadov na tribunah stadiona Libertadores de America v Avellanedi južno od Buenos Airesa. V prvi tekmi je zasedba Universidada zmagala z 1:0.

Iz južnoameriške nogometne konfederacije (Conmebol) so kasneje sporočili, da so tekmo odpovedali "zaradi pomanjkanja varnostnih jamstev gostiteljev in lokalnih varnostnih organov". Za zdaj še ni znano, ali bodo tekmo nadaljevali in kakšni bodo disciplinski ukrepi.

Independiente Universidad | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Med predmeti, ki so jih navijači odvrgli na stadionu, je bilo tudi zelo močno pirotehnično sredstvo, tako imenovani topovski udar.

V šokantnih in kaotičnih prizorih je eden od navijačev čilskih gostov skočil s tribun, da bi se izognil napadu nasprotnih navijačev, potem ko so ga stisnili v kot.

Domači navijači so po vdoru na gostujočo stran pretepli in slekli nekaj gostujočih navijačev, je povedal novinar AFP na kraju dogodka.

Nasilje se je razplamtelo med polčasom, ko so navijači čilske ekipe začeli metati kamenje, palice, steklenice in sedeže na del, kjer so bili domači navijači.

Independiente Universidad | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Čilski veleposlanik v Argentini Jose Antonio Viera-Gallo je za čilsko radijsko postajo Cooperativa FM povedal, da so imeli poškodovani navijači "vbodne rane", vsaj ena oseba pa je bila hudo poškodovana.

Čilski predsednik Gabriel Boric je na družbenih omrežjih pozval, naj se tisti, ki stojijo za nasiljem, soočijo s pravico, in s prstom pokazal na organizatorje, ki niso zagotovili zadostne varnosti.

Independiente Universidad | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ko so zapuščali stadion, so navijači Independienteja izrazili jezo zaradi policijskega nadzora tekme in odločitve, da so goste namestili v del blizu domačih navijačev.

Aprila sta dve osebi umrli, potem ko so se navijači in policija spopadli pred stadionom Monumental v Santiagu pred tekmo cope libertadores med čilsko ekipo Colo Colo in brazilskim klubom Fortaleza.

Pablo Longoria
Sportal Incident v slačilnici Marseilla, predsednik ogorčen: Dogodek izjemne resnosti in nasilja
NK Celje
Sportal Albert Riera popihal na dušo varovancem
Neapelj Napoli
Sportal Napoli glavni favorit za ubranitev naslova v italijanski ligi
huligani nogomet Argentina
