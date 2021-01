Na današnji dan leta 1954 se je v Tuzli rodil Mirza Delibašić, najbolj uveljavljeni bosanski košarkar - in športnik nasploh - dvajsetega stoletja. S svojimi bleščečimi športnimi uspehi je pričel leta 1968, ko je postal pionirski prvak BiH v tenisu in tudi član tuzelskega košarkarskega kluba Sloboda. Leta 1972 je prestopil k sarajevski prvoligaški Bosni, za katero je po prvencu z Jugoplastiko iz Splita odigral 700 tekem in dosegel okrog 14 tisoč košev ter bil z njo jugoslovanski in evropski prvak.



Klubsko kariero je uspešno nadaljeval pri madridskem Realu, bil pa je tudi nepogrešljiv del reprezentance Jugoslavije, s katero je osvojil balkanski, evropski, svetovni in olimpijski naslov. Za športne dosežke je Delibašić dobil številna priznanja, med drugim so ga štirikrat izbrali za bosanskega športnika in v letu 1980 za najboljšega jugoslovanskega košarkarja. Vrhunsko kariero je bil prisiljen zaključiti pri vsega 29 letih, saj ga je 5. septembra 1983 zadela možganska kap. Po dolgi bolezni je 8. decembra 2001 preminil v Sarajevu, star še ne 48 let. Zgodilo se je še …

Leta 1962 je svoj prvi nastop na profesionalnem turnirju pri 21 letih dočakal Jack Nicklaus, poznejši veliki zvezdnik golfa. Na turnirju Los Angeles Open je osvojil 50. mesto. V bogati karieri se lahko pohvali s kar 117 osvojenimi turnirji, od tega kar 18 na največjih tekmovanjih. Leta 1980 se je rodil Uroš Zorman, eden najboljših slovenskih rokometašev vseh časov. Igral je na položaju srednjega zunanjega igralca, v karieri branil barve Slovana, Prul, Ademar Leona, Celja Pivovarna Laško, Ciudad Reala in Kielc. S slovensko reprezentanco je na EP 2004 osvojil srebrno medaljo, istega leta je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Atenah. Leta 2020 je njegovo športno zgodbo v avtobiografskem romanu Tako, kot sem rekel predstavil Lojze Grčman. Trenutno je trener Trima iz Trebnjega in pomočnik selektorja slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Leta 2000 je Slovenija dočakala jubilejno 40. zmago na tekmah za svetovni pokal v Berchtesgadnu je bila v slalomu najboljša Špela Pretnar. To je bila njena četrta zmaga. Leta 2005 je slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik osvojila svoj tretji turnir WTA. Najboljša je bila v Aucklandu. Leta 2007 se je v četrti etapi puščavske preizkušnje od Er Rachide do Ouarazazateja v Maroku smrtno ponesrečil južnoafriški motociklist Elmer Symons. Leta 2009 je slovenska moška rokometna reprezentanca v prijateljski tekmi v Splitu izgubila s Hrvaško z 32:34. To je bila otvoritvena tekma v novi športni dvorani Spaladium Arena. Leta 2012 je bil Argentinec Lionel Messi na gala prireditvi Mednarodne nogometne zveze (Fifa) imenovan za nogometaša leta. Messiju je ta naziv pripadel tretjič zapored. Leta 2015 je slovenski deskar na snegu Žan Košir zmagal na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Bad Gasteinu. Leta 2017 je Portugalec Cristiano Ronaldo v Zürichu naslovu najboljšega po dolgoletnem izboru revije France Football, kjer je prejel zlato žogo, dodal še naslov najboljšega po izboru Mednarodne nogometne zveze. Leta 2020 je slovenska moška odbojkarska reprezentanca v polfinalu kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu z 2:3 v nizih klonila proti Franciji in je tako ostala brez OI. Tja so se po zmagi v finalu nad Nemčijo uvrstili Francozi. Rodili so se:

1954 pokojni bosanski košarkar Mirza Delibašić (umrl 8. decembra 2001)

1955 nekdanji slovenski hokejist Edo Hafner

1956 nekdanji bosanski nogometaš Jedinko Perica

1961 nekdanji ruski hokejist s slovenskim potnim listom Ildar Rahmatuljin

1967 nekdanji argentinski nogometaš Claudio Cannigia

1978 nekdanji italijanski nogometaš Gennaro Gattuso

1979 nekdanji slovenski smučarski skakalec Peter Žonta

1980 nekdanji slovenski rokometaš, zdaj trener Uroš Zorman

1980 španski igralec golfa Sergio Garcia

1986 slovenski biatlonec Klemen Bauer

1987 brazilski nogometaš Lucas Leiva

1989 ameriški košarkar Michael Beasley

1990 slovenski nogometaš Jan Zibelnik

1990 slovenski košarkar Marko Vranjković

1991 slovenski kanuist Luka Božič

1993 britanska atletinja Katarina Johnson-Thompson

1994 slovenski nogometaš Nik Kapun

1994 nizozemski nogometaš Hans Hateboer

1994 avstrijski nogometaš Stefan Savić

1995 hrvaški nogometaš Dominik Livaković

1996 japonska igralka badmintona Wakana Nagahara

1998 slovenska košarkarica Teja Črešnik

1999 portugalski nogometaš Gedson Fernandes

2000 slovenski nogometaš Svit Sešlar

2001 brazilski nogometaš Rodrygo