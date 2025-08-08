Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
8. 8. 2025,
17.07

Osveženo pred

49 minut

Dirka po Poljski Matthew Brennan

Petek, 8. 8. 2025, 17.07

Dirka po Poljski, 5. etapa

Brennanu sprint, Lapeira še vedno vodilni na Poljskem #video

Avtor:
STA

Matthew Brennan | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Britanec Matthew Brennan je zmagovalec pete etape 82. kolesarske dirke po Poljski. Kolesar ekipe Visma Lease a Bike je na 206,1 kilometra dolgi preizkušnji med Katovicami in Zakopanami v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal vso konkurenco. Skupno vodstvo je ohranil Francoz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale).

V tej etapi je dolgo bežala četverica kolesarjev, ki je s prednostjo prišla tudi na zadnjega od treh resnejših klancev na trasi. Pozneje pa je glavnina polovila enega za drugim, tako da so na svoj račun prišli sprinterji.

V sprintu se je najbolje znašel komaj 20-letni Brennan, ki je najbližjega tekmeca, rojaka Bena Turnerja (Ineos Grenadiers), ugnal za dve dolžini kolesa, tretji pa je bil Italijan Andrea Bagioli (Lidl - Trek). Za Brennana je bila to deveta poklicna zmaga.

Lapeira, ki je bil zaradi sredinega padca in počenih reber v dvomih, ali naj začne etapo, je po današnjem 24. mestu še vedno skupno vodilni, ima osem sekund prednosti pred Monačanom Victorjem Langelottijem (Ineos Grenadiers) in 12 pred Švicarjem Janom Christenom (UAE Emirates - XRG).

V soboto kolesarje, med katerimi ni Slovencev, čaka 147,5 kilometra dolga razgibana predzadnja etapa v okolici Bukowine.

