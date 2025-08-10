Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
16.55

59 minut

Dirka po Poljski, 7. etapa

Brandon McNulty dobil dirko po Poljski

STA

Brandon McNulty

Brandon McNulty je zmagovalec dirke po Poljski.

Foto: Guliverimage

Američan Brandon McNulty je skupni zmagovalec 82. kolesarske dirke po Poljski. Moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates - XRG si je slavje na poljski pentlji zagotovil z zmago na nedeljski 12,5 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici rudnika soli Wieliczka.

Victor Langellotti
Sportal Monačanu kraljevska etapa in vodstvo na dirki po Poljski

Sedemindvajsetletni Brandon McNulty, ki je v sedmi etapi edini traso prevozil s povprečno hitrostjo nad 51 kilometrov na uro, je zdaj pri 18 poklicnih zmagah. Drugi čas na današnji preizkušnji je vpisal Italijan Andrea Bagioli (Lidl - Trek), ki je zaostal 10 sekund, tretji pa je bil rojak slednjega Lorenzo Milesi (Movistar), ki je imel 12 sekund zamude.

V skupni razvrstitvi je McNulty na koncu za 29 sekund ugnal na kronometru sedmouvrščenega Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious) in za 37 še enega Italijana Mattea Sobrera (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je bil v zadnjem dejanju dirke šesti.

Na poljski dirki ni bilo slovenskih predstavnikov, ki pa so se v zgodovini dirke že veselili skupne zmage. Leta 2023 je bil tam najboljši Matej Mohorič.

