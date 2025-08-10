Nedelja, 10. 8. 2025, 16.55
59 minut
Dirka po Poljski, 7. etapa
Brandon McNulty dobil dirko po Poljski
Američan Brandon McNulty je skupni zmagovalec 82. kolesarske dirke po Poljski. Moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates - XRG si je slavje na poljski pentlji zagotovil z zmago na nedeljski 12,5 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici rudnika soli Wieliczka.
Sedemindvajsetletni Brandon McNulty, ki je v sedmi etapi edini traso prevozil s povprečno hitrostjo nad 51 kilometrov na uro, je zdaj pri 18 poklicnih zmagah. Drugi čas na današnji preizkušnji je vpisal Italijan Andrea Bagioli (Lidl - Trek), ki je zaostal 10 sekund, tretji pa je bil rojak slednjega Lorenzo Milesi (Movistar), ki je imel 12 sekund zamude.
V skupni razvrstitvi je McNulty na koncu za 29 sekund ugnal na kronometru sedmouvrščenega Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious) in za 37 še enega Italijana Mattea Sobrera (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je bil v zadnjem dejanju dirke šesti.
Na poljski dirki ni bilo slovenskih predstavnikov, ki pa so se v zgodovini dirke že veselili skupne zmage. Leta 2023 je bil tam najboljši Matej Mohorič.