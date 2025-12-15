Sporna odločitev na dirki Po Sloveniji ga še vedno boli

Pripravljalnega tabora ekipe UAE Emirates v Benidormu na vzhodni obali Španije sta se udeležila tudi brata dvojčka Rui in Ivo Oliveira, ki sta letos nastopila na dirki Po Sloveniji. Na Slovenijo imata lepe spomine, a odločitev komisarjev z 2. etape ju še vedno boli.

Sezono Ruija Oliveire, mlajšega od kolesarskih bratov dvojčkov, je močno zaznamovala prav druga etapa dirke Po Sloveniji, kjer je bil na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino (162,7 kilometra) del zmagovitega pobega in v ciljnem sprintu prvi prečkal ciljno črto.

A veselje ob prvi profesionalni zmagi na cesti (precej uspešnejši je na pisti, kjer je tudi svetovni in olimpijski prvak, op. a.) ni trajalo dolgo, saj so ga komisarji po protestu takrat drugouvrščenega Fabia Christena (Q36.5 Pro Cycling Team) zaradi nešportnega vedenja relegirali in mu zmago odvzeli.

VIDEO: Ciljni sprint v 2. etapi dirke Po Sloveniji

Rui Oliveira crossed the line first, but was relegated. Stage 2 win goes to Fabio Christen. #TourOfSlovenia pic.twitter.com/M37K7RKLhA — Eemeli (@LosBrolin) June 5, 2025

Odločitev žirije je takrat sprožila veliko razprav tako med navijači kot v kolesarskem svetu, na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Tadej Pogačar in se odločno postavil na stran svojega moštvenega kolega in prijatelja.

"Mislim, da so želeli morda zaščititi manjšo ekipo in niso gledali na posameznega kolesarja, temveč bolj na to, da je naša ekipa že veliko zmagovala," je v Benidormu zbranim novinarjem svojo plat zgodbe pojasnil 29-letni Portugalec. "Ironično je, da so s tem škodovali meni osebno, saj kljub temu da vozim za veliko ekipo, še nimam profesionalne zmage."

Foto: zajem zaslona

"Odločitev je nepravična, a moraš se naučiti iti naprej"

Oliveira vztraja, da v sprintu ni storil ničesar nelegalnega: "Ko sem ga prehiteval, je prišlo do zelo rahlega odmika smeri, vendar to nikakor ni vplivalo na njegov sprint. Imel sem več hitrosti, bil sem že v prednosti in ni bilo realne možnosti, da bi me še ujel."

Po njegovem mnenju je bil protest posledica razočaranja ob porazu. "Mislim, da je videl, da bo izgubil, in ob tistem majhnem premiku dvignil roko. Zato menim, da je bila odločitev nepravična. A v kolesarstvu se moraš naučiti iti naprej."

Čeprav je Slovenijo zapustil brez zmage, je dočakal vsaj delno zadoščenje. Le nekaj dni pozneje je na zadnji etapi s ciljem v Novem mestu etapno zmago slavil njegov starejši brat Ivo Oliveira, ki je svoj pogled na celotno situacijo takrat delil tudi v pogovoru za Sportal.

Preberite še: