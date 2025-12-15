Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
Alenka Teran Košir

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
19.37

Dirka Po Sloveniji priprave UAE Emirates Ivo Oliveira Rui Oliveira

Sporna odločitev na dirki Po Sloveniji ga še vedno boli

Od naše poročevalke iz Benidorma v Španiji

Portugalski kolesar Rui Oliveira se še vedno z grenkobo spominja sodniške odločitve na dirki Po Sloveniji, a ima na Slovenijo lepe spomine.

Portugalski kolesar Rui Oliveira se še vedno z grenkobo spominja sodniške odločitve na dirki Po Sloveniji, a ima na Slovenijo lepe spomine.

Foto: zajem zaslona

Pripravljalnega tabora ekipe UAE Emirates v Benidormu na vzhodni obali Španije sta se udeležila tudi brata dvojčka Rui in Ivo Oliveira, ki sta letos nastopila na dirki Po Sloveniji. Na Slovenijo imata lepe spomine, a odločitev komisarjev z 2. etape ju še vedno boli.

Sezono Ruija Oliveire, mlajšega od kolesarskih bratov dvojčkov, je močno zaznamovala prav druga etapa dirke Po Sloveniji, kjer je bil na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino (162,7 kilometra) del zmagovitega pobega in v ciljnem sprintu prvi prečkal ciljno črto.

A veselje ob prvi profesionalni zmagi na cesti (precej uspešnejši je na pisti, kjer je tudi svetovni in olimpijski prvak, op. a.) ni trajalo dolgo, saj so ga komisarji po protestu takrat drugouvrščenega Fabia Christena (Q36.5 Pro Cycling Team) zaradi nešportnega vedenja relegirali in mu zmago odvzeli.

VIDEO: Ciljni sprint v 2. etapi dirke Po Sloveniji

Odločitev žirije je takrat sprožila veliko razprav tako med navijači kot v kolesarskem svetu, na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Tadej Pogačar in se odločno postavil na stran svojega moštvenega kolega in prijatelja.

"Mislim, da so želeli morda zaščititi manjšo ekipo in niso gledali na posameznega kolesarja, temveč bolj na to, da je naša ekipa že veliko zmagovala," je v Benidormu zbranim novinarjem svojo plat zgodbe pojasnil 29-letni Portugalec. "Ironično je, da so s tem škodovali meni osebno, saj kljub temu da vozim za veliko ekipo, še nimam profesionalne zmage."

THUMB - Rui Oliveira | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

"Odločitev je nepravična, a moraš se naučiti iti naprej"

Oliveira vztraja, da v sprintu ni storil ničesar nelegalnega: "Ko sem ga prehiteval, je prišlo do zelo rahlega odmika smeri, vendar to nikakor ni vplivalo na njegov sprint. Imel sem več hitrosti, bil sem že v prednosti in ni bilo realne možnosti, da bi me še ujel."

Po njegovem mnenju je bil protest posledica razočaranja ob porazu. "Mislim, da je videl, da bo izgubil, in ob tistem majhnem premiku dvignil roko. Zato menim, da je bila odločitev nepravična. A v kolesarstvu se moraš naučiti iti naprej."

Čeprav je Slovenijo zapustil brez zmage, je dočakal vsaj delno zadoščenje. Le nekaj dni pozneje je na zadnji etapi s ciljem v Novem mestu etapno zmago slavil njegov starejši brat Ivo Oliveira, ki je svoj pogled na celotno situacijo takrat delil tudi v pogovoru za Sportal.

Ivo Oliveira
Sportal Ivo Oliveira v bran bratu dvojčku: Skoraj sto odstotkov ljudi ve, da je bila odločitev sodnikov krivična

Preberite še:

medijski dan UAE Team Emirates XRG
Sportal Sredozemski New York kot zimska pisarna: idilično okolje, kjer tudi Slovenci postavljajo temelje za sezono 2026
Tadej Pogačar Benidorm
Sportal Pogačar o veliki želji: Ne gre za obsesijo, kot pravijo nekateri #video
Pogi
Sportal Pogačar bi raje prvič zmagal v peklu Roubaixa, kot petič na Touru #video
Tadej Pogačar padec
Sportal "Še danes se spomnim prizora, ko je ležal na tleh, lovil sapo in se mu je že na obrazu videlo, da je bil udarec hud."

Dirka Po Sloveniji priprave UAE Emirates Ivo Oliveira Rui Oliveira
