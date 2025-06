Ivo Oliveira v bran bratu dvojčku: Skoraj sto odstotkov ljudi ve, da je bila odločitev sodnikov krivična

"Kdor se profesionalno ukvarja s kolesarstvom, ve, da Ruijev sprint ni bil problematičen in da se v sprintih dogajajo precej hujše kršitve. Rekel bi, da skoraj sto odstotkov ljudi ve, da je bila odločitev sodnikov zelo krivična," je portugalski kolesar Ivo Oliveira, ki te dni nastopa na dirki Po Sloveniji, kjer je pomočnik Avstrijcu Felixu Großschartnerju v ekipi UAE Team Emirates – XRG, v pogovoru za Sportal jasno obsodil sodniško odločitev, ki je njegovemu bratu dvojčku Ruiju Oliveiri zaradi oviranja tekmeca v sprintu odvzela etapno zmago, prvo v njegovi karieri cestnega kolesarja.

Ko je pripeljal v cilj 4. etape dirke Po Sloveniji na Golteh, smo najprej preko startne številke morali preveriti, ali govorimo z Ivom ali Ruijem Oliveiro? Portugalska kolesarja, brata dvojčka iz ekipe UAE Emirates, sta si namreč podobna kot jajce jajcu. Stara sta 28 let, s tem da je Rui nekaj minut mlajši.

Foto: Ana Kovač Potem ko je bil zadnje dni zaradi razveljavitve zmage v 2. etapi dirke Po Sloveniji, ko se je evforično veselil svoje prve zmage v cestnem kolesarstvu (ima jih ogromno v dirkališčnem kolesarstvu, kjer je tudi aktualni olimpijski prvak v disciplini madison), več medijske in siceršnje pozornosti deležen Rui Oliveira, smo tokrat za rokav pocukali Iva Oliveira.

V cilj kraljevske etape je pripeljal kot 35., nekaj manj kot pet minut za presenetljivim zmagovalcem etape Ukrajincem Kirilom Carenkom (Team Solution Tech - Vini Fantini) in je trenutno v skupne seštevku na 31,. mestu, a na dirki je tako ali tako kot pomočnik Felixa Großschartnerja (UAE Team Emirates – XRG), ki je trenutno na drugem mestu, zato njegov rezultat ni v ospredju.

V cilju je bil videti utrujen, a zadovoljen. "Klanec je zelo lep, bilo je tudi veliko navijačev, žal pa tudi precej vroče, kar je še dodatno otežilo vse skupaj. Kar zadeva zadnjo etapo vem, da ne bo lahko. Trase še nisem odpeljal, mi je pa brat, ki je že vozil tukaj, povedal, da bo vzpon na Trško goro precej zahteven. Poskusili bomo, želimo si zmage v skupnem seštevku, kjer je še vse odprto, morda se vmešamo tudi v boj za etapno zmago," je napovedal Ivo Oliveria, ki na slovenski pentlji nosi startno številko 1.

Foto: Ana Kovač

"Odločitev žirije ni bila pravilna"

Seveda smo ga morali povprašati tudi glede sodniške odločitve, ki je brata stala zmage, ki bi bila prva v cestnem kolesarstvu in zato zagotovo nekaj posebnega, sam pa jo je ostro obsodil tudi preko družbenih omrežij. Kakšnih odzivov je bil deležen?

"Mislim, da je vse skupaj precej jasno. Rekel bi, da skoraj 100 odstotkov ljudi ve, da je bila odločitev sodnikov krivična. Kdor se profesionalno ukvarja s kolesarstvom, ve, da Ruijev sprint ni bil problematičen in da se v sprintih dogajajo precej hujše kršitve. Njegov tekmec (Fabio Christen, op. a.), ki očitno ni več mogel poganjati pedal, je dvignil roko, ... Skratka, odločitev žirije ni bila pravilna, in to vejo vsi, tudi kolesar, ki je s svojo gesto izkoristil situacijo," je bil jasen Ivo Oliveira, ki ima za razliko ob brata dvojčka v cestnem kolesarstvu pet zmag. Brata sta že vso kariero v isti kolesarski ekipi, kar obema ogromno pomeni.

