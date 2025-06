25-letni Norvežan Anders Halland Johannessen je danes spisal novo poglavje v 31-letni zgodovini največje slovenske kolesarske dirke. Član moštva Uno-X-Mobility je v zadnji, peti etapi dirke ubranil zeleno majico vodilnega in postal sploh prvi Norvežan z zmago na dirki Po Sloveniji. To je bila obenem njegova prva profesionalna zmaga v karieri. "Občutek je res neverjeten!" je ugotavljal v cilju v Novem mestu. Pohvalil je prireditelje dirke in povedal, da se v petih dneh niti za trenutek ni bal za svojo varnost.

"Neverjeten občutek je stati na vrhu, sploh po dnevu, v katerem so moji kolegi opravili izjemno delo, da so me zadržali v zelenem. Ne vem, kako jim je uspelo, to je bil izjemen ekipni uspeh," je za TV Slovenija razlagal zmagovalec letošnje slovenske pentlje.

Zeleno majico vodilnega je prevzel po sobotni kraljevski etapi s ciljem na Golteh, danes pa ubranil 14 sekund naskoka pred drugouvrščenim Avstrijcem Felixom Grossschartnerjem (UAE Emirates), odbil je vse napade na vzponu na zdaj že malce zloglasno Trško goro le nekaj kilometrov pred ciljem 124-kilometrske zaključne etape.

"Fantje so trdo delali cel teden in mi omogočili prvo profesionalno zmago," se je zahvaljeval moštvenim kolegom iz ekipe Uno-X-Mobility, ki so danes rutinirano nadzorovali precej kaotično dogajanje v razgibani in nepredvidljivi etapi. "Cel dan sem se počutil dobro, čeprav je bilo izjemno težko, napadi so prihajali z vseh smeri, hitro je šlo. Občutek je resnično neverjeten," je še dodal.

V Sloveniji je užival, našo največji dirko pa si bo po takšnem uspehu zapomnil za vse življenje. "Te dirke sem se zelo veselil, lani sem jo že izkusil. Narava v Sloveniji je prelepa, navijači so nas lepo spodbujali, dirka pa je tudi odlično organizirana, niti za trenutek se ne bojiš za svojo varnost," je povedal za nacionalno televizijo.

