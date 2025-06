Na domači dirki Po Sloveniji so slovenski ljubitelji kolesarstva zadovoljni, da je spet v konkurenci nadarjeni kolesar, ki se poteguje za najvišja mesta. Jakob Omrzel iz ekipe Bahrain Victorious je po kraljevski etapi, ki se je končala na Golteh, na dobri poti, da slovensko kolesarsko pentljo zaključi v beli majici najboljšega mladega kolesarja, skrita želja pa je oder za zmagovalce v skupnem seštevku, v katerem zaseda četrto mesto. In kakšen kolesar je Jakob? "Definitivno sem kolesar, ki mu bolj ugajajo daljše dirke. Ampak bomo videli. Telo se lahko še razvije," odgovarja 19-letni kolesar, ki spada med najbolj nadarjene kolesarje svoje generacije in ima potencial, da bi lahko imel v bodoče odločno besedo tudi na tritedenskih dirkah. Lanska nesreča je že pozabljena, sam pa zre proti visokoletečim ciljem, ob tem pa se je v intervjuju za Sportal dotaknil tudi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, a v isti sapi dodal, da je on svoja zgodba, pot.

V kakšni meri ste zadovoljni s kraljevsko etapo na dirki Po Sloveniji, po kateri ste v skupnem seštevku na četrtem mestu, na plečih pa krasi bela majica za najboljšega mladega kolesarja? Kako bi jo ocenili?

Zelo dobro. Ni bila popolna. Ampak vseeno zelo zadovoljivo in imam zelo dobro izhodišče za jutri. Ni bilo težav, šel sem svoj tempo. Načrtoval sem, da bom na koncu moči na ciljni črti. Tako se je zgodilo. Šel sem čez, tudi pulz je bil vredu. Telo poslušaš in veš, kako se počutiš.

V nedeljo bo zadnja etapa dirke Po Sloveniji. Za odrom za zmagovalce v generalni razvrstitvi zaostajate za tretjim mestom, na katerem je velikan svetovnega kolesarstva Thao Geoghehan Hart, 16 sekund. Trško Goro zelo dobro poznate, vendarle sta tam domačin. Kakšna prednost bi lahko bila to v nedeljo?

Poznam jo zelo dobro. To je praktično pred mojim domom. Tako da ja, tukaj sem preživel otroštvo in seveda na cesti s kolesom. Zadnjo etapo poznam. Jutrišnja etapa je zelo kratka. Fantje so navajeni izjemnega tempa. Na nož bo šlo. Lepo bi bilo med tremi. Zdaj sem četrti. Da se narediti na Trški Gori kaj.

Mladi Jakob Omrzel je oblečen v belo majico najboljšega mladega kolesarja. Foto: Ana Kovač

Kaj vam pomeni dirka Po Sloveniji, na kateri dirkate prvič? Povrhu vsega ste bili pred odhodom v vrste Bahrain Victorious del ekipe Adria Mobil.

Definitivno je to zame dirka, ki sem jo pričakoval že od štarta sezone. Zares sem vesel, da sem dobil priložnst nastopiti na tej dirki, da lahko dokažem, zakaj sem zares tukaj.

Vrstni red po 4. etapi dirke Po Sloveniji

Kakšen cilj je dirka po Sloveniji, če gledamo celoten koledar dirk?

To je eden večjih ciljev, ampak vseeno. Jaz sem letos prvo leto med člani, med profesionalci. Naslednji cilj je Giro Next Gen, ki bo kmalu sledil. Dirka Po Sloveniji je prav tako zelo dobra priprava na to dirko. Že s tem namenom smo šli, da sem bil že nekoliko prej na pripravah. Sama pripravljenost je dobra. Cilj v Italiji bo visok.

Foto: Jure Banfi Vas je pred začetkom dirke zanimala še kakšna druga majica kot bela za najboljšega mladega?

Definitivno me je zanimala še druga. A me je najprej za mladega kolesarja. Če bi bilo kaj več, se jasno ne bi branil in bi sprejel ponujeno.

Koliko se je za vas spremenil svet, zdaj kot ste v ekipi Bahrain Victorious vstopili tudi v članski svet?

Sicer sem še vedno v razvojni ekipi, ampak ja, definitivno ogromen preskok že po dolžini dirki in sami organizaciji dirk.. Vse jemljem kot nekaj pozitivnega. Zame je vse tako, kot mora biti.

Kje se vidite čez nekaj let?

Zagotovo v svetovnih vodah. Zadal sem si cilj in zato vsak dan delam. Bomo videli, kam me bo pripeljalo.

Bolj stremite k tritedenskim dirkam?

Ja. Definitivno sem kolesar, ki bi bolj za daljše dirke. Ampak bomo videli. Telo se lahko še razvije.

Kaj pa pravijo trenerji o vaši pripravljenosti? Številke, ki dajejo določeno sliko, verjetno spremljajo do potankosti.

Številke so prvi pogoj, da si sploh tukaj. In številke so zmeraj dobre. Ampak jaz zmeraj pravim, da ni vse odvisno od številk. Številka je številka, rezultat je pa nekaj drugega. In vse je treba potem združiti. Vse se mora poklopiti, moraš imeti tudi nekaj sreče. Ko se vse poklopi, pridejo tudi rezultati.

Morda čutite kaj dodatnega pritiska, ker veljate za nadarjenega kolesarja in se vas v bodoče pričakuje, da boste naredili dobre rezultate med najboljšimi.

Jaz sem si res zadal, da se ne bom s tem obremenjeval. Uživam v tem, kar delam. Tako, da nimam nobenega pritiska.

Foto: Facebook/Giro del Belvedere

Kako pa gledate na premik v kolesarstvu, da vedno mlajši kolesarji krojite dirke svetovne serije. Nedavno smo videli na Giru d'Italia 21-letnega Isaaca Del Tora, ki je bil dobršen del dirke v rožnati majici najboljšega, na koncu pa osvojil drugo mesto.

Sam gledam vse skupaj s pozitivne strani. Tudi jaz sem mlajši in dobrodošlo je, da imamo že mlajši priložnost dirkati na najvišji ravni. Prav je, da se svet razvija. Ne more ostati zmeraj tako, kot je bilo.

Kako pa ste zadovoljni z letošnjo sezono? Kaj vam je dalo potrditev, da ste na pravi poti?

V letošnji sezoni sem že naredil nekaj rezultatov, ampak zmeraj sem bil drugi, tretji. Ni mi ratalo, da bi bil prvi. Tako da ne vem. Bomo videli.

Čeprav ste še vedno mladi, pa ste v karieri doživeli tudi grenke izkušnje. Lanski padec in okrevanje je pustilo kakšne posledice? Kako je nesreča vplivala na vas?

Nesreča name ni psihično nič vplivala. Zdravstveno je bilo od začetka nekaj težav, ampak psihično pa jaz nikoli nisem imel težav. Same nesreče se sploh ne spomnim, ker sem bil v nezavesti in jaz s tem nimam problema. Bilo je, kar je bilo, Kakor sem rekel, to je del tega športa. Ko štartaš, veš, da si lahko deležen nečesa takega, tako da nimam nobenega problema.

Imate kakšnega vzornika?

Vzornikov imam več. Da bi imel neko določeno osebo? Ne, ker se na koncu vendarle zgledujem sam po sebi in sem pač neka svoja pot, zgodba.

Kako pa gledate na to, da se vas primerja kot nekoga, ki bi lahko šel po poti Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na tritedenskih dirkah? Ali vam je to breme ali spodbuda?

Ne, ni breme. Prej bi rekel, da je to spodbuda. Zaradi tega, ker imaš že nekoga, ki je potrdil, da se da uspeti. Pogačar je res ekstremen primer, ki je pokazal, kaj vse se lahko da. Zagotovo je spodbuda, da veš, da je mogoče.