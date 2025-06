Kolesar, ki je danes v zaključku tretje etape 31. dirke Po Sloveniji poskrbel za precejšnjo napetost, ko je vse do zadnjih štirih kilometrov bežal glavnini in kravžljal živce šprinterskim adutom, je 21-letni nekdanji alpski smučar Nejc Komac. "Če bi bila etapa pet kilometrov krajša, bi lahko prišel do cilja," je presenetljivi slovenski junak dneva povedal za Val 202.

Nejc Komac, član gorenjske ekipe Factor Racing, nekdanje Save Kranj, je danes zablestel na 172-kilometrski tretji etapi 31. slovenske pentlje od Majšperka do Ormoža. Bil je član prvotne ubežne skupine, 36 kilometrov pred ciljem pa se je odpeljal sam v vodstvo. Nato smo si vse do zaključka grizli nohte in z napetostjo opazovali, ali mu bo uspelo do cilja zdržati pred glavnino, v kateri so tempo prevzele ekipe najboljših šprinterjev.

Štiri kilometre pred ciljem so 21-letnemu kolesarji iz Kranjske Gore pošle moči in etapo je naposled po 154 kilometrih bega končal na 116. mestu, dve minuti in 21 sekund za zmagovalcem, nizozemskim šprinterskim asom Dylanom Groenewegnom (Jayco AlUla).

"Zadnjih 30 kilometrov je šlo, kolikor je šlo. Če bi bila etapa pet kilometrov krajša, bi lahko prišel do cilja. Nikoli ne veš. Ampak to je šport," je za Val 202 povedal slovenski junak dneva. Kot naš kolesarski superzvezdnik Primož Roglič se je tudi Komac na dve kolesi prestavil iz zimskega športa. Zasavca je v kolesarstvo odneslo iz smučarskih skokov, mladega Gorenjca pa iz alpskega smučanja.

"Pred šestimi leti sem se poškodoval in od takrat me je bolela piščal, zato nisem mogel več smučati. Vedno pa sem bil vzdržljiv, zato so mi rekli, naj grem poskusit na kolo. In sem šel v Savo Kranj, kjer je bil tedaj Matjaž Zevnik, se dokazal in dobil mesto v ekipi, ampak od takrat ni šlo prav veliko po načrtu. Letos pa se je končno vse skupaj sestavilo. Bilo je kar v redu," je še povedal Komac.

Najbolje uvrščeni slovenski tekmovalec danes je bil Tilen Finkšt, šprinterski adut novomeškega kluba Adria Mobil. "Velike ekipe so nadzorovale etape, na koncu pa klasičen šprint in kaos. Poskušal sem izvleči najboljše, mislim pa, da lahko posežemo višje," je povedal šestouvrščeni kolesar dneva.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: