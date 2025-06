Slovenskemu ubežniku ni uspelo, Dylan Groenewegen izenačil rekord

Za izjemno napet zaključek današnje etape je poskrbel 21-letni kranjskogorski kolesar Nejc Komac (Factor Racing), ki je bil član ubežne skupine, nato pa se je 36 kilometrov pred ciljem sam odpeljal v vodstvo. Mladi bojevnik je nato vztrajal pred glavnino vse do zadnjih štirih kilometrov, ko so mu vendarle pošle moči.

Danes so se tako za etapno zmago spopadli šprinterski asi, Dylan Groenewegen je spet pokazal, da je najmočnejši med njimi, in je s svojo sedmo zmago na večni lestvici slovenske pentlje ujel Boštjana Mervarja.

Zeleno majico vodilnega je zadržal Švicar Fabio Christen, ki ima pred jutrišnjo kraljevsko etapo s ciljnim vzponom na Golte 16 sekund prednosti pred Norvežanom Andersom Johannessenom (Uno-X-Mobility) in 21 pred Britancem Taom Geogheganom Hartom (Lidl - Trek).

Najboljši Slovenec v današnji etapi je bil šprinterski adut novomeškega moštva Adria Mobil Tilen Finkšt, ki je končal na šestem mestu, šesti skupno pa je najboljši Slovenec na dirki Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Devetnajstletni Novomeščan ima 25 sekund zaostanka za zeleno majico, tudi jutri bo nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Dirka po Sloveniji, potek tretje etape:

Cilj: Za etapno zmago so naposled obračunali najboljši šprinterji na dirki, najmočnejši pa je bil Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla)! Drugo mesto je danes zasedel Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), tretje pa Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt (Adria Mobil) na šestem mestu. Skupno vodstvo je ubranil Švicar Fabio Christen (Q36.5), ki bo tudi jutri na kraljevski etapi nosil zeleno majico.

3 km do cilja: Poskus Paula Wrighta je bil neuspešen, šprinterski vlaki so zavzeli čelo glavnine.

4 km do cilja: Nejcu Komcu je zmanjkalo moči, glavnina ga je ujela, nato je v napad skočil Paul Wright (Factor Racing).

6 km do cilja: Nejc Komac iz sebe iztiska poslednje atome moči in ohranja prednost pred glavnino. Izjemno napeto bo do cilja.

10 km do cilja: Komca lovi glavnina, ki jo poganjajo moštva Lidl - Trek, Jayco AlUla, Bahrain Victorious ... Enaindvajsetletni nekdanji alpski smučar iz Kranjske Gore ima še dobre pol minute prednosti. Mu bo uspelo zdržati do cilja?

14 km do cilja: Komac je osvojil zadnji gorski cilj dneva, njegova prednost pred glavnino pa vztrajno kopni in zdaj znaša le še 48 sekund. Do cilja bo napeto. Bo zmagal ubežnik ali se bodo udarili šprinterji?

18 km do cilja: Nejc Komac se je Jeruzalema lovil slabi dve minuti pred glavnino, ta pa bo vsak čas ujela še van der Tuuka.

23 km do cilja: Komac se že vzpenja po enem od nekategoriziranih klancev, ima pa še 1:50 prednosti pred glavnino, ki je že pogoltnila še tri ubežnike, van der Tuuk še vztraja v lovu za vodilnim Slovencem, ima pa minuto zaostanka.

25 km do cilja: Nejc Komac je v Ormož pripeljal z minuto in pol prednosti, zdaj je spet dobri dve minuti pred glavnino. Ta bo vsak čas ujela še preostale tri člane prvotne ubežne skupine, Skoka, Pritržnika in Gathemanna. Van der Tuuk je še nekje med vodilnim in glavnino.

31 km do cilja: Kolesarji so se vrnili v Slovenijo, na čelu glavnine so zdaj kolesarji moštva Jayco AlUla, začenja pa se zelo razgiban zaključek etape.

32 km do cilja: V lov za Komcem se je podal še poljski kolesar nizozemskih korenin Danny van der Tuuk, ki je za seboj pustil Skoka, Pritržnika in Gathemanna. Vodilni kolesar ima spet več kot dve minuti prednosti pred glavnino.

36 km do cilja: Iz ubežne skupine se je v solo vodstvo odpeljal Nejc Komac (Factor Racing). Ima majhno prednost pred preostalimi štirimi ubežniki in le še 1:55 pred glavnino.

41 km do cilja: Karavana je zapeljala na Hrvaško, glavnina, ki vozi le še dobri dve minuti za peterico preostalih ubežnikov, je ujela Retegija.

50 km do cilja: Mikel Retegi (Kern Pharma) je najverjetneje končal beg in čaka glavnino. Med ubežniki ima vse večje težave tudi Marcel Skok, ki mu očitno pohajajo moči. Vodilna peterica sicer vozi 2:20 pred glavnino.

55 km do cilja: Španec Retegi je imel na spustu z enega od nekategoriziranih vzponov v okolici Spodnjega Leskovca težave, najprej je slabo ocenil enega od ovinkov in zapeljal v jarek ob cesti, nato je lovil kolege ubežnike in v naslednjem ovinku pretiraval in padel. Videti je, da se je nato vdal in le počasi nadaljuje dirko.

60 km do cilja: Kolesarji se morajo danes dobro hidrirati, nekateri se hladijo tudi z vrečkami z ledom, temperatura ozračja je namreč blizu 30 stopinjam Celzija. Ubežna šesterica ima še 3:30 prednosti pred glavnino, karavana pa se bliža Hrastovcu, kjer bo zapustila Slovenijo in se slabih deset kilometrov zapeljala po Hrvaški.

70 km do cilja: Prednost ubežne šesterice je padla pod štiri minute (3:40), vse odkar je presegla 1:18, pa je virtualno vodstvo na dirki prevzel Španec Retegui. Toliko je namreč po včerajšnji etapi zaostajal za nosilcem zelene majice Christenom v skupnem seštevku. Vodilni Švicar se je zdaj pridružil kolegom iz moštva Q36.5 na čelu glavnine.

93 km do cilja: Na šprintu v Kidričevem pa se je petih točk in treh bonifikacijskih sekund veselil komaj 18-letni član moštva Pogi Team - Gusto Ljubljana Jon Pritržnik. Prednost ubežnikov je še nekoliko padla, na štiri minute in deset sekund. Na čelu glavnine tempo narekuje ekipa Q36.5, njen član, nosilec zelene majice Fabio Christen, pa se vozi na repu glavnine.

Results – intermediate sprint – Kidričevo (78.0 km)

1. Jon Pritržnik (Pogi Team Gusto Ljubljana)

2. Mikel Retegi Goňi (Equipe Kern Pharma)

3. Nejc Komac (Factor Racing)

Izidi letečega cilja, Kidričevo:

1. Pritržnik 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Retegi 3/2

3. Komac 1/1

101 km do cilja: Tudi leteči cilj na Ptuju je dobil Španec Retegi, prednost ubežne šesterice je nekoliko skopnela in zdaj znaša okoli štirih minut in pol.

Izidi letečega cilja, Ptuj:

1. Retegi 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Gathemann 3/2

3. Pritržnik 1/1

117 km do cilja: Leteči cilj v Muretincih je osvojil Španec Mikel Retegi. Prednost ubežnikov je presegla pet minut.

Izidi letečega cilja, Muretinci:

1. Retegi 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Gathemann 3/2

3. Komac 1/1

Zeleno majico vodilnega na dirki danes nosi Švicar Fabio Christen (Q36.5), ki je po dveh etapah tudi na vrhu razvrstitve za modro majico najboljšega hribolazca na dirki ter rdečo najboljšega po točkah. Prvo namesto Švicarja danes nosi Slovenec Mihael Štajnar (Pogi Team - Gusto Ljubljana), drugo pa Norvežan Anders Johannessen (Uno-X-Mobility). V beli majici najboljšega mladega kolesarja vozi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

135 km do cilja: Kolesarje zdaj čakajo trije leteči cilji, v Muretincih (55. kilometer etape), na Ptuju (71,2 kilometra) in v Kidričevem (78,8 kilometra), ubežna šesterica vzdržuje štiri minute in pol prednosti pred glavnino, povprečna hitrost kolesarjev v prvi uri etape pa je bila 44 kilometrov na uro.

142 km do cilja: Bežeča šesterica ima zdaj že več kot štiri minute prednosti pred glavnino.

155 km do cilja: Zdaj so v begu Španec Mikel Retegi (Kern Pharma), Poljak Danny van der Tuuk (Euskatel - Euskadi), Nemec Albert Gathemann (Benotti Berthold) ter Slovenci Marcel Skok (Adria Mobil), Nejc Komac (Factor Racing) in Jon Pritržnik (Pogi Team - Gusto Ljubljana). Gorski cilj četrte kategorije na Donački Gori je osvojil Jon Pritržnik. Glavnina zdaj zaostaja že tri minute in pol za ubežniki.

165 km do cilja: Gorski cilj četrte kategorije na Stopercah je osvojil Albert Gathemann (Benotti Berthold). Ubežniki imajo 20 sekund prednosti pred glavnino.

167 km do cilja: Glavnini bežijo Španec Unai Iribar (Kern Pharma), Nemec Albert Gathemann (Benotti Berthold) ter Slovenci Marcel Skok (Adria Mobil), Nejc Komac (Factor Racing) in Jon Pritržnik (Pogi Team - Gusto Ljubljana).

11:17 (172 km do cilja): Z manjšo zamudo se je začela tretja etapa 31. dirke Po Sloveniji. Štartalo je 128 kolesarjev.

Z letošnje dirke so doslej odstopili štirje tekmovalci. Prve etape ni končal Kolumbijec Martin Herreno (VF Group - Bardiani CSF - Faizane), druge ni začel Čeh Patrik Toman (Pierre Baguette Cycling), danes pa štartne liste nista podpisala še Srb Dušan Rajović (Team Solution Tech - Vini Fantini) in Italijan Alessandro Covi (UAE Team Emirates - XRG).

Štart: Kolesarji so se na nevtralno vožnjo iz Majšperka podali malo po 11. uri, po 3,4 kilometra naj bi že dosegli kilometer nič in tretja etapa 31. slovenske pentlje se bo začela tudi zares.