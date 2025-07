Omrzel zablestel tudi v zadnji etapi

V zahtevni zadnji etapi s kar 25 kilometrov dolgim zadnjim vzponom do Cervinie (5,7 %) so imeli največ moči Widar, Omrzel in na koncu tretjeuvrščeni Irec Liam O'Brien, ki so v sprintu obračunali za zmago.

Widar je dokazal, da je bil najmočnejši na dirki, potem ko je dobil še tretjo zaporedno etapo na dirki, druga je sicer odpadla zaradi poklona umrlemu Priviteri.

V prvi in drugi etapi si je večji del svojega zaostanka nabral Omrzel, ki v skupnem seštevku ni posegel po najvišjih mestih. Je pa drugo mesto v etapi zasedel že v soboto na kraljevski trasi. Za Widarjem je skupno zaostal 18 minut in končal zunaj najboljše deseterice.

Skupno je bil drugi Ekvadorec Mateo Pablo Ramirez (UAE Team Emirates-XRG Gen Z) z zaostankom 3:50 minute, tretji pa je bil Francoz Jean-Loup Fayolle (Arkea-B&B Hotels Continentale), ki je zaostal 4:33 minute.

Omrzela, slovenskega državnega prvaka v članski konkurenci na cestni dirki, čez dober mesec čaka eden vrhuncev sezone na preizkušnji Avenir oziroma različici dirke po Franciji za mlade kolesarje.

Tudi tam bo eden od največjih tekmecev zmagovalca letošnje dirke po Italiji prav Widar. Od slovenskih kolesarjev je doslej Tour de l'Avenir dobil Tadej Pogačar leta 2018.

Results powered by FirstCycling.com

