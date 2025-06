Domen Novak bo na kolesarskem državnem prvenstvu v Celju branil naslov prvaka na cestni dirki, tudi letos pa obeh zvezdnikov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča ne bo na startu. Na DP bo nastopil Matej Mohorič in lovil rekordni tretji naslov. Oba naslova, tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, bo v ženski konkurenci branila Urška Žigart. Svoj nastop je napovedal tudi Jakob Omrzel, zmagovalec Gira naslednje generacije.

V petek se bo vožnja na čas začela ob 10. uri s parakolesarji in trajala vse do večera. V nedeljo bodo spored odprli mlajši mladinci ob 8. uri, nekaj minut kasneje pa bodo startali še mlajše in starejše mladinke.

V pričakovanju dvobojev Žigart - Bujak

Osemindvajsetletna Urška Žigart je lani prepričljivo ugnala tekmice, potem ko je ujela pravo skupino mladincev in se hitro odlepila od zasledovalk. Posledično je s prednostjo več kot desetih minut slavila prvi naslov državne prvakinje na cestni dirki.

Tudi v vožnji na čas pravih tekmic ni imela, saj je manjkala Eugenia Bujak. Po dobrih 20 km je v Trebnjem lani za več kot štiri minute ugnala najbližje zasledovalke.

Bo Urška Žigart ubranila oba naslova? Foto: Sportida

Tudi tokrat so v članski konkurenci po podatkih spletnega portala Prijavim.se prijavljene štiri članice. Med njimi sta poleg Žigart in Eugenije Bujak še Hana Žumer in gorska kolesarka Vita Movrin, pričakovati pa je dvoboj za zmago med Žigart in Bujak, ki dirkata na najvišji ravni ženskega kolesarstva.

Na cestni dirki, članice bodo znova startale skupaj s starejšimi mladinci in mlajšimi članicami, bo konkurenca nekoliko večja. Na startu bo ob Bujak tudi druga članica ekipe Cofidis Špela Kern, kar ponuja nekaj več taktičnega manevrskega prostora v boju proti Žigart.

Članice (ter starejše mladince in mlajše članice) čaka 113 km dolga preizkušnja v Celju in okolici, skupaj pa bo treba v petih krogih premagati 1580 višinskih metrov. Preizkušnja se bo začela ob 10. uri in končala predvidoma ob 12.35.

Vožnja na čas bo na sporedu dva dni prej. Članice se bodo na pot podale ob 17.30, trasa pa bo po treh opravljenih krogih dolga 21,7 km s 93 višinskimi metri.

Foto: Sportida

Na startni listi cestne dirke štirje od devetih kolesarjev iz svetovne serije

Člani bodo v treh skupinah oziroma baterijah 29 km dolg kronometer (4 krogi) začeli ob 18.20. Zadnja skupina bo začela ob 19.40, večjih imen pa ni na startu. Med člani so za zdaj prijavljeni le štirje, nihče iz svetovne serije, tako da se obeta zamenjava na vrhu in nov državni prvak, če ostane pri dosedanjih prijavah. Lani v Trebnjem je slavil Matej Mohorič.

Vrh večne lestvice bo po letošnjem DP ostal enak, po štirikrat sta slavila Jan Tratnik in Gregor Gazvoda, po trikrat pa Pogačar in Robert Pintarič.

Mohorič bo za razliko od kronometra prisoten na cestni dirki in po letih 2018 in 2021 v nedeljo lovil tretji naslov, ki bi bil rekorden. Doslej so namreč po dvakrat na DP slavili Novak (2019, 2024), Luka Pibernik (2013, 2015), Borut Božič (2008, 2012), Gorazd Štangelj (1995, 2010) in Tadej Valjavec (2003, 2007).

Kolesarje v članski konkurenci čaka osem krogov v skupni dolžini 180,8 km. Trasa bo potekala okoli Šmartinskega jezera, pri čemer je posamezen krog dolg okrog 22,6 km. Skupaj bodo morali premagati 2528 višinskih metrov. Preizkušnja z osmimi krogi se bo začela ob 14. uri in končala okoli 18.30.

Foto: Guliverimage Na trasi je nekaj krajših vzponov v okolici, ena od zadnjih priložnosti za napade pa bo vzpon proti dvorani Zlatorog. Del trase bo potekal tudi po mestu, kar obeta negotov končni razplet in favorizira širok krog kolesarjev.

Za zdaj je med člani prijavljenih 16 kolesarjev. Ob Novaku, Mohoriču so tu denimo še Matevž Govekar, Gal Glivar, Mihael Štajnar, Tilen Finkšt ter Jaka Primožič in Matic Žumer. Slednja sta bila ob Govekarju in Novaku tudi člana reprezentance, ki je lani v Zürichu do naslova svetovnega prvaka pomagala Pogačarju.

Pogačar se tako kot Roglič, Tratnik in Luka Mezgec pripravlja na dirko po Franciji, ki se bo začela 5. julija. Za zdaj kaže, da bo ob četverici tam na startu še Mohorič, medtem ko je Novak rezerva pri ekipi UAE Team Emirates-XRG.

Iz svetovne serije je bil Glivar nedavno na startu dirke po Švici, Govekar pa je nastopal na dirki po Italiji in v nedeljo na sprintu v Koebenhavnu, kjer je končal kot 54. Precej višje cilja v Celju.

"Slišal sem, da je trasa zahtevnejša, kot je videti na prvi pogled, kar predstavlja priložnost za različne tipe kolesarjev," je na novinarski konferenci ob predstavitvi DP dejal Govekar.

Pri mlajših članih oči uprte v Omrzela

Skupaj s člani bodo startali tudi mlajši člani do 23 let. Veliko pozornosti bo požel zmagovalec dirke po Italiji v isti kategoriji Jakob Omrzel. Slednji dokazuje nesporen talent, potem ko je dirko po Sloveniji na začetku meseca končal na visokem četrtem mestu in osvojil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Konkurenca v kategoriji do 23 let bo tudi sicer dokaj močna, saj bodo na startu tudi deveti slovenski član ekip svetovne serije Žak Eržen ter Marcel Gladek, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Sven Aleksander Mernik in številni drugi.

Naslov državnega prvaka med mlajšimi člani bo lovil Jakob Omrzel, zmagovalec nedavne Dirke po Italiji za mlade. Foto: LaPresse

Končni seznam v vseh kategorijah bo sicer znan v četrtek.

