Nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel je v nedeljo kot član razvojne ekipe Bahrain Victorious z izjemno zmago na dirki Giro Next Gen – tako imenovanem "baby Giru" – postal šele drugi Slovenec z zmago na tej prestižni mladinski dirki. Pred njim je to uspelo le Tadeju Valjavcu leta 1999. Njegov dolgoletni trener Josip Radaković in nekdanji klubski direktor Bogdan Fink pri Adria Mobilu sta za Sportal spregovorila o velikem uspehu in talentu 19-letnika.

"Fenomenalno. Vrhunsko. To je bil njegov cilj," tako na uspeh Jakoba Omrzela gleda njegov kondicijski trener Josip Radaković, ki je bil z njim že v Adria Mobilu, zdaj pa sodeluje tudi v obdobju, ko Jakob dirka za razvojno ekipo Bahrain Victorious. "Baby Giro je bil njegov glavni cilj sezone. Šele prvo leto med mlajšimi člani je, pa že zmaga. To je odličen pokazatelj, kam spada," pravi Radaković.

Jakob je poseben

Jakob je na italijansko etapno dirko prišel z dirke Po Sloveniji, na kateri je osvojil odlično skupno četrto mesto, hkrati pa je bil najboljši mladi kolesar in si prislužil prestižno belo majico. Pred tem je svojo pripravljenost pilil na višinskih pripravah, ki so bile osnova za uspeh na slovenskih in italijanskih tleh.

Josip Radaković še zdaj tesno sodeluje z Jakobom Omrzelom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Radaković se dosežkov kolesarjev, s katerimi je delal in dela še vedno, neizmerno veseli in mu dajejo zagon za nadaljnje delo z mladimi. "Zame so ti fantje kot otroci, čeprav ne biološki. Čustveno je. Vesel sem za prav vsakega, ki mu uspe. Jakob je poseben. Ima izjemne številke in samozavest, ki je v kolesarstvu danes nujna," dodaja Radaković, ki dela tudi z Domnom Novakom, Žakom Erženom, Nejcem Peterlinom, Vidom Murnom … Kolesarji, ki so že del ustroja tujih ekip, mu prav tako odpirajo svet do znanja, ki sicer stane in do njega nima neposrednega dostopa. Na podlagi tega jim tudi lažje sestavi trening in se tako vzajemno sodelovanje le obogati.

Jakob je potencial, da postane lider

Vesel je, da je tudi Jakob del nadarjenega rodu, ki blesti tudi že na najvišji ravni. Spomnimo, da je bil mladi 18-letni Francoz Paul Seixas odličen osmi na Kriteriju po Dofineji, ki ga je osvojil Tadej Pogačar. "Super generacija je in tudi Jakob je dober. Bomo videli, kaj bo to pomenilo za naprej. Kje ima prostor za razvoj? Težko povem, ker ne vem, koliko ga imajo drugi. Vsekakor bo s časom postal ekonomičen. Z več kilometri bo še učinkovitejši. Telo se spremeni, ko preživiš tritedenske dirke. Tako je bilo z Alejandrom Valverdejem, ki je bil svetovni prvak pri 40 letih. Jakob ima še ogromno prostora za razvoj. Bolje, kot se bo poznal, bolje bo zanj. Dokler bo imel voljo, bo napredoval. Kolesarstvo se spreminja, zdaj so mladi v ospredju."

Jakob Omrzel je poziral s prestižno rožnato majico najboljšega. Foto: LaPresse

Že na dirki Po Sloveniji smo lahko videli samozavest, ki jo izžareva 19-letni Jakob. Pred začetkom največje slovenske kolesarske pentlje se je spogledoval z belo majico za najboljšega kolesarja, ampak ga je mikala tudi zelena za najboljšega. Da se ne ustraši izziva, je pokazal na pravkar končanem Giru d'Italia za mlade kolesarje.

"Moraš biti samozavesten. Nekoč je košarkar Saša Đorđević dejal, da če ne veš, kam z žogo, jo daj meni. Ko nihče ne more in noče, bom jaz. Tako je pri vodjih. In Jakob je potencial, da postane lider, če se bodo zadeve razvijale, kot se morajo."

Bogdan Fink ga vidi na tritedenskih dirkah

Z zmago na baby Giru je Omrzel pustil močan vtis tudi na Bogdana Finka, direktorja Kolesarskega kluba Adria Mobil, kjer je Jakob kalil svoj talent: "Njegova kariera se odlično razvija. Bil je odličen mladinec, zdaj pa uspešno izkorišča ponujene priložnosti. Hitrost napredka je presenetila marsikoga, a ne povsem. Danes so fantje, stari 18 let, že konkurenčni najboljšim in imajo tudi vodilno vlogo. Vidim ga kot kolesarja na tritedenskih dirkah."

Jakob Omrzel verjame, da mu lahko v kolesarstvu uspe. Foto: Reuters

Fink v Jakobu vidi kolesarja za najtežje preizkušnje: "Tehnično je zelo sposoben. Dokazal je, da se odlično pelje tudi po tlakovcih na dirki Pariz–Roubaix, kar pomeni, da obvlada kolo. Vidim ga na vseh treh Grand Tourih v prihodnosti. Njegova kariera se odlično razvija. Pomembno je, da ima prostor in čas za razvoj. To je pri mladih zelo pomembno."