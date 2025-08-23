Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
23. 8. 2025,
19.22

Tour de l'Avenir

Sobota, 23. 8. 2025, 19.22

55 minut

Tour de l'Avenir, prolog

Paulu Seixasu gorski prolog na Avenirju, Jakob Omrzel 20.

STA

Paul Seixas je najbolje odprl letošnji Tour de l'Avenir.

Foto: Guliverimage

Paul Seixas je najbolje odprl letošnji Tour de l'Avenir.

Foto: Guliverimage

Francoz Paul Seixas je zmagovalec uvodnega gorskega prologa na Tour de l'Avenirju oziroma dirki po Franciji za mlajše člane. Iz slovenske zasedbe je bil pričakovano najboljši Jakob Omrzel, ki je zasedel 20. mesto in za zmagovalcem zaostal 29 sekund.

Eden največjih odrov za dokazovanje mladih kolesarjev je bil za uvod postavljen v Tignesu. Tam so se kolesarji, ki na tej preizkušnji dirkajo v dresih državnih reprezentanc do 23 let, pomerili v trikilometrskem gorskem prologu.

Na klancu s povprečnim naklonom 7,9 % je s časom 7:19 minute slavil Paul Seixas, tudi prvi favorit za skupno zmago in letos že osmi v seštevku kriterija po Dofineji med člani.

Drugi je bil Italijan Lorenzo Finn z zaostankom sedmih desetink sekunde. Sedem sekund je zaostal tretjeuvrščeni Avstrijec Marco Schrettl. Ob Seixasu drugi kandidat za skupno zmago Belgijec Jarno Widar je bil šesti z zaostankom desetih sekund.

Kaj pa Slovenci?

Jakob Omrzel je bil od Slovencev najvišje na 20. mestu, zaostal pa je 29 sekund. Devetnajstletnik ima doslej za sabo sijajno sezono, ki jo je kronal z zmago na dirki po Italiji za mlade kolesarje, državnim naslovom na cestni dirki med člani ter četrtim mestom v skupnem seštevku dirke po Sloveniji.

Jakob Omrzel je zasedel 20. mesto. | Foto: Ana Kovač Jakob Omrzel je zasedel 20. mesto. Foto: Ana Kovač

Med ostalimi Slovenci na dirki je bil najvišje Erazem Valjavec na 39. mestu (+0:40), Jaka Marolt je bil 91. (+1:16), Anže Ravbar 93. (+1:18), Nejc Komac 121. (+1:36), Aljaž Turk pa 155. (+2:31) med 158 kolesarji.

Nedeljska razgibana druga etapa bo potekala od Aoste do Saint-Galmiera (188,6 km). Enainšestdeseta izdaja Avenirja se bo nadaljevala do petka. Kraljevska bo četrtkova etapa, v petek pa bo najprej na sporedu "sprinterska" gorska etapa v dolžini 41,6 km, nato pa še gorski kronometer do La Rosiera (10,3 km/6,6 %).

Od Slovencev je Tour de l'Avenir v dolgoletni zgodovini dobil Tadej Pogačar leta 2018. Med deseterico je skupno končal še Simon Špilak leta 2007, ko je bil četrti.

Tour de l'Avenir
