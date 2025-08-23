Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dirka po Španiji, 1. etapa (Torino - Novara, 186,1 km)

Slavje v ekipi Gala Glivarja, Jasper Philipsen upravičil vlogo favorita

Jasper Philipsen | Jasper Philipsen je zmagovalec uvodne etape 80. Vuelte. | Foto Reuters

Jasper Philipsen je zmagovalec uvodne etape 80. Vuelte.

Foto: Reuters

Danes se je v Torinu začela 80. kolesarska dirka po Španiji, na kateri pa ni obeh najboljših slovenskih kolesarjev, zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja ter branilca lanske zmage na španskih cestah Primoža Rogliča. Štartala sta vseeno dva Slovenca, Domen Novak in Gal Glivar. V ekipi slednjega, Alpecin - Deceuninck, so bili po prvi etapi najbolj zadovoljni, zmagovalec zaključnega šprinta 186-kilometrske uvodne etape je namreč belgijski šprinter Jasper Philipsen.

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) je bil v zaključnem šprintu uvodne etape 80. Vuelte, ki se je začela v Torinu in končala v Novari v Italiji, močnejši od Britanca Ethana Vernona (Israel – Premier Tech) in Venezuelca Orluisa Aularja (Movistar).

Slovenca danes nista bila v ospredju, opravljala sta naloge pomočnikov v svojih ekipah, Domen Novak v UAE Emirates – XRG in Gal Glivar pri zmagovitem Alpecin – Deceunincku. Novak je v cilj prišel na 159. mestu, Glivar na 164, oba pa v času zmagovalca. Philipsen je z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke in bo jutri kolesaril v rdeči majici vodilnega.

Belgijec vodi tudi v seštevku najboljšega po točkah, a bo to majico namesto njega nosil Vernon, medtem ko je najboljši hribolazec na dirki Italijan Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels). Ta je bil danes član ubežne skupine, ki je glavnini pobegnila takoj po uradnem štartu in prvi na edinem kategoriziranem gorskem cilju dneva na La Serri (III. kategorija) po kakšnih 70 kilometrih etape.

Ubežna šesterica kolesarjev, Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Nicolas Vinokurov (Astana), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels) in Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) si je pred glavnino privozila le dobri dve minuti prednosti, 38 kilometrov pred ciljem pa je bil ujet še zadnji od ubežnikov, de la Calle.

Favoriti za skupno zmago – največji med temi je ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in štirikratnega zmagovalca španske pentlje Primoža Rogliča zagotovo danski as Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) – danes še niso bili v ospredju, drugače bo jutri, ko kolesarje čaka 160-kilometrska etapa od Albe z zaključnim vzponom druge kategorije na Limone Piemonte.  

