STA

Petek,
22. 8. 2025,
14.22

34 minut

Kolesarska tržnica

Jonathan Milan pri Lidl-Treku do 2029

STA

Jonathan Milan | Jonathan Milan ostaja pri Lidl-Trek. | Foto Reuters

Jonathan Milan ostaja pri Lidl-Trek.

Foto: Reuters

Italijanski kolesarski zvezdnik Jonathan Milan je podaljšal pogodbo z ekipo Lidl-Trek do konca sezone 2029, so iz ekipe potrdili na spletni strani. Milan velja za enega najboljših sprinterjev na svetu, na zadnji dirki po Franciji pa je osvojil tudi zeleno majico najboljšega po točkah.

Milan je nase najprej opozoril v ekipi Bahrain-Victoriousa, nato pa se je lani podal k Lidl-Treku. Leta 2024 je bil najboljši v sprinterskem seštevku na Giru, letos pa je po 15 letih postal prvi Italijan z zeleno majico na Touru po Alessandru Petacchiju.

V karieri je 24-letnik iz Tolmezza slavil 24-krat, od tega je leta 2024 dobil 11 dirk, letos pa osem. Na letošnjem Touru je osvojil osmo in 17. etapo.

Milan je tudi večkratni dobitnik kolajn na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih v kolesarstvu na velodromu. Je tudi svetovni rekorder v posamični vožnji na 4000 m na dirkališču.

Na OI je leta 2021 v Tokiu postal zlat z italijansko reprezentanco v ekipnem zasledovanju, v Parizu pa je bil v isti disciplini bronast. Svetovni prvak je postal leta 2021 in 2024, skupno pa ima s svetovnih prvenstev osem, z evropskih pa sedem kolajn.

Štiriindvajsetletnik trenutno nastopa na dirki po Nemčiji, v četrtkovi drugi etapi je zasedel drugo mesto.

