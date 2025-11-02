Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Nedelja,
2. 11. 2025,
12.51

1 ura, 16 minut

Primož Roglič kolesarstvo Singapur

TDF Kriterij Singapur 2025

Jonathan Milan zmagovalec kriterija v Singapurju, Roglič "poživil" dogajanje

R. Sp.

Jonathan Milan | Jonathan Milan je zmagovalec ekshibicijskega kriterija v Singapurju. | Foto Reuters

Jonathan Milan je zmagovalec ekshibicijskega kriterija v Singapurju.

Foto: Reuters

Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec deževne izdaje kriterija v Singapurju, promocijskega dogodka Dirke po Franciji, kjer rezultat ni v ospredju. Italijanski kolesar je dobil ciljni sprint in tako zmagovito zaključil sezono, v kateri je na Touru osvojil tudi zeleno majico. Milan je zmagal pred Biniamom Girmayem in Jasperjem Philipsenom, kriterij pa sta z napadom zaznamovala tudi Ben Healy in Primož Roglič.

Mnogi kolesarji so sezono zaključili s kriterijem v Singapurju, kjer rezultat ni bil v ospredju. Organizatorji so zaradi slabega vremena odpovedali ekipni kronometer, izpeljali pa kriterij, na katerem so se na koncu v sprintu za zmago udarili Jonathan MilanBiniam Girmay in Jasper Philipsen. Ciljno črto je prvi prečkal nosilec zelene majice z letošnje Dirke po Franciji Milan.

Primož Roglič | Foto: Guliverimage Primož Roglič Foto: Guliverimage

Z napadom je med drugim poskušal tudi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je v zadnji krog v dolžini 2,4 kilometra prišel v družbi Bena O’Connorja, Ivana Romea, Bena Healyja in Tima Wellensa.

Healy je nato sam poskušal s pobegom, a so Irca 900 metrov pred ciljem ujeli najboljši sprinterji z zmagovalcem Milanom na čelu. Roglič je končal ob koncu prve skupine kolesarjev.

