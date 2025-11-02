Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec deževne izdaje kriterija v Singapurju, promocijskega dogodka Dirke po Franciji, kjer rezultat ni v ospredju. Italijanski kolesar je dobil ciljni sprint in tako zmagovito zaključil sezono, v kateri je na Touru osvojil tudi zeleno majico. Milan je zmagal pred Biniamom Girmayem in Jasperjem Philipsenom, kriterij pa sta z napadom zaznamovala tudi Ben Healy in Primož Roglič.

Z napadom je med drugim poskušal tudi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je v zadnji krog v dolžini 2,4 kilometra prišel v družbi Bena O’Connorja, Ivana Romea, Bena Healyja in Tima Wellensa.

Healy je nato sam poskušal s pobegom, a so Irca 900 metrov pred ciljem ujeli najboljši sprinterji z zmagovalcem Milanom na čelu. Roglič je končal ob koncu prve skupine kolesarjev.