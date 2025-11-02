Nedelja, 2. 11. 2025, 12.51
1 ura, 16 minut
TDF Kriterij Singapur 2025
Jonathan Milan zmagovalec kriterija v Singapurju, Roglič "poživil" dogajanje
Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec deževne izdaje kriterija v Singapurju, promocijskega dogodka Dirke po Franciji, kjer rezultat ni v ospredju. Italijanski kolesar je dobil ciljni sprint in tako zmagovito zaključil sezono, v kateri je na Touru osvojil tudi zeleno majico. Milan je zmagal pred Biniamom Girmayem in Jasperjem Philipsenom, kriterij pa sta z napadom zaznamovala tudi Ben Healy in Primož Roglič.
Mnogi kolesarji so sezono zaključili s kriterijem v Singapurju, kjer rezultat ni bil v ospredju. Organizatorji so zaradi slabega vremena odpovedali ekipni kronometer, izpeljali pa kriterij, na katerem so se na koncu v sprintu za zmago udarili Jonathan Milan, Biniam Girmay in Jasper Philipsen. Ciljno črto je prvi prečkal nosilec zelene majice z letošnje Dirke po Franciji Milan.
Jonathan Milan WINS the Singapore Criterium after the bunch catch Ben Healy in the final 900m! 🙌🇮🇹 pic.twitter.com/BxwXLmyvg3— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 2, 2025
Primož Roglič
Z napadom je med drugim poskušal tudi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je v zadnji krog v dolžini 2,4 kilometra prišel v družbi Bena O’Connorja, Ivana Romea, Bena Healyja in Tima Wellensa.
Healy je nato sam poskušal s pobegom, a so Irca 900 metrov pred ciljem ujeli najboljši sprinterji z zmagovalcem Milanom na čelu. Roglič je končal ob koncu prve skupine kolesarjev.