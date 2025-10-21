Roglič: Če mi ne bi bilo mar, bi bil na otoku Bora Bora, ne pa v ekipi Red Bull–BORA

Primož Roglič je po koncu sezone v pogovoru za specializirani kolesarski portal Cyclingnews spregovoril o svoji karieri, trpljenju v kolesarstvu in odnosu z Remcom Evenepoelom ter razložil, kaj je v resnici mislil z znamenito izjavo: "Bomo videli."

"Petnajst let sem bil smučarski skakalec, zdaj sem petnajst let kolesar. V moji karieri je bilo vse – vzponi, padci, poškodbe, razočaranja … ampak ničesar ne bi spreminjal, niti padcev in razočaranj. Kolesarstvo je izziv, a te nauči veliko o življenju in o samem sebi," je v pogovoru za Cyclingnews izjavil slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki se trenutno mudi v Salzburgu v Avstriji, kjer je ekipa Red Bull–BORA–hansgrohe organizirala prvo srečanje pred začetkom nove sezone.

Pravi, da je kolesarstvo "neverjeten in čudovit šport" prav zato, ker boli. "To trpljenje mi pomaga v življenju," je Roglič izjavil po sezoni, ki je bila polna kontrastov. Spomladi je suvereno zmagal na Dirki po Kataloniji, nato zaradi poškodbe predčasno končal Giro, ki ga je začel v odlični formi, poleti pa se kot lev boril na Dirki po Franciji, kjer je končal na osmem mestu – a, kot pravi, pomirjen.

"Pod Tour lahko potegnem črto in to brez slabih občutkov"

"Tour je bil zame letos drugačen in me je osrečil. Glede na to, da sem nekoč že skoraj osvojil Tour, mi peto ali deseto mesto ne pomeni kaj dosti. Ampak to, da sem letos poskusil zbrati nekaj lepih trenutkov in dobrih rezultatov, je bilo lepo. Tudi to, da sem dirko končal v Parizu, je bilo zelo lepo. Zdaj lahko potegnem črto pod Tour in to brez slabih občutkov. Zadovoljen sem s Tourom in z vsem v svoji karieri. Dokler počneš tisto, kar te veseli, imaš še vedno željo po zmagah, še vedno poskušaš dati vse od sebe," je dejal Roglič in ostro zanikal, da se Toura ni lotil dovolj zavzeto.

"Če mi ne bi bilo mar, bi bil na otoku Bora Bora, ne pa v ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe," se je pošalil kolesarski zvezdnik, ki bo 29. oktobra praznoval 36. rojstni dan. "Kolesarstvo je še vedno moje življenje. Če se zjutraj zbudiš in si srečen, si že dosegel prvi cilj."

Prihod Evenepeola vidi kot razbremenitev

Pravi, da prihod Remca Evenepoela v ekipo vidi predvsem kot razbremenitev, nikakor pa ne kot začetek rivalstva. "Remcov prihod je dobra stvar. To pomeni, da lahko malo stopim v ozadje in si vzamem več miru, več svobode," pravi. Vsakršne govorice o spopadu egov hitro zavrne: "Imamo večje nasprotnike, proti katerim se moramo boriti – zakaj bi se borila drug proti drugemu? Pomembno je, da v ekipi delujemo harmonično. Remco je izjemen fant z velikimi rezultati in upam, da bova uspešna oba."

Dotaknil se je tudi svoje zdaj že legendarne izjave: "Bomo videli," na startu dirke Treh dolin Vareseja, ki je sprožila govorice o morebitni upokojitvi. "To sem izjavil zato, ker ne razmišljam o prihodnosti. Saj sploh ne vemo, če bomo naslednje leto še tu. Imam pogodbo, tako da bom seveda še kolesaril. Živim iz dneva v dan, vesel sem, da sem še tu in da še vedno vrtim pedale."

Roglič bo program za sezono 2026 najverjetneje predstavil decembra, ko bo na pripravah z ekipo. Ljubitelje kolesarstva najbolj zanima, koga bo ekipa poslala na Tour.

