Avtor:
STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
16.10

Osveženo pred

54 minut

Jan Tratnik

Dirka po Nizozemski

Jan Tratnik v vožnji na čas na Nizozemskem do šestega mesta

Avtor:
STA

Jan Tratnik | Jan Tratnik je dobro odpeljal kronometer na Nizozemskem. | Foto Guliverimage

Jan Tratnik je dobro odpeljal kronometer na Nizozemskem.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v tretji etapi dirke po Nizozemski v vožnji na čas zasedel šesto mesto. Za zmagovalcem, Britancem Ethanom Hayterjem (Soudal Quick-Step) je zaostal 25 sekund.

Tratnik se je na 14,8 km dolgi in povsem ravninski trasi v Etten-Leuru dobro znašel in stopnjeval ritem proti koncu etape. Na prvem vmesnem času je bil osmi, do konca pa je pridobil dve mesti in končal kot šesti.

Hayter je slavil 24. zmago v karieri, osmo v vožnjah na čas in drugo po uvodnem prologu na tej dirki.

Drugo mesto je z zaostankom slabih štirih sekund zasedel Šved Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), sicer svetovni prvak v tej disciplini v Kigaliju med mlajšimi člani. Tretji je bil Francoz Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) z zaostankom 15 sekund.

V skupnem seštevku ima Hayter po treh etapah dve sekundi naskoka pred Söderqvistom, na tretje mesto pa je napredoval Laporte, ki zaostaja 19 sekund. Tratnik je kot edini slovenski predstavnik zdaj med deseterico. Na osmem mestu zaostaja 37 sekund.

V petek bo na sporedu četrta od šestih etap, kolesarje pa bo peljala od Sittarda do Watersleyja (149 km).

