Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je na prvi enodnevni klasiki po Benečiji zasedla sedmo mesto. Na trasi med Vicenzo in Verono (115,9 km) je slavila domačinka Silvia Persico. Moška različica, že 88. izdaja tega tekmovanja, je pripadla Mehičanu Isaacu del Toru (UAE Team Emirates-XRG).

Žigart je bila med najboljšimi na trasi, ki je v zadnjih slabih 30 km tekmovalke dvakrat popeljala čez vzpon Toricelle (4 km/5 %). Preizkušnjo je končala 50 sekund za zmagovalko Persico (UAE Team ADQ), sicer bronasto z zadnjega SP po makadamu na Nizozemskem.

Drugo mesto je z 29 sekundami zaostanka pripadlo Švicarki Marlen Reusser (Movistar), ki je bila v sprintu četverice boljša od tretjeuvrščene domačinke Eleonore Camille Gasparrini (UAE Team ADQ).

Žigart, ki je v nedeljo na trofeji Tessile & Moda Donne zasedla tretje mesto, je bila edina Slovenka na startu ženske dirke, na moški pa slovenskih predstavnikov ni bilo.

Isaac del Toro Foto: Guliverimage

Isaac Del Toro dosegel že 16. zmago v sezoni

Uspeh ženske ekipe emiratov so dopolnili tudi moški kolegi. Že 16. zmago v sezoni je zabeležil 21-letni del Toro, ki je od 7. septembra dobil še sedmo italijansko jesensko klasiko. Skupno ima mladi Mehičan 19 zmag v karieri.

Na trasi med Vicenzo in Verono (161,2 km) s petkratnim prečkanjem Toricelleja je del Toro za 22 sekund ugnal moštvenega kolega pri emiratih, Francoza Pavla Sivakova. Ta je bil v sprintu večje skupine boljši od Norvežana Jonasa Abrahamsena (Uno-X Mobility).

To je bila že 95. zmaga ekipe UAE Team Emirates-XRG v sezoni, s čimer so najboljšo znamko Columbie-HTC iz leta 2009 presegli že za deset zmag (85). Največji delež k temu sta prispevala slovenski as Tadej Pogačar z 20 zmagami in del Toro.

Preberite še: