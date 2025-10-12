Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
12. 10. 2025,
20.40

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
AG Insurance - Soudal Team Urška Žigart

Nedelja, 12. 10. 2025, 20.40

33 minut

Trofeo Tessile & Moda Donne 2025

Nov izjemen uspeh Urške Žigart

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Žigart thumb

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je na novi enodnevni italijanski dirki Trofeo Tessile & Moda Donne 2025 s ciljem na znamenitem vzponu do svetišča na Oropi, osvojila 3. mesto. Med zmagovalke se je vpisala domačinka Elisa Longo Borghini, Švicarka Marlen Reusser pa je osvojila 2. mesto. Na moški izvedbi dirke je zmagal moštveni kolega Tadeja Pogačarja Adam Yates.

Trofeo Tessile & Moda je nova dirka v koledarju ženskega kolesarstva s kategorijo UCI 1.1. Dirka se je razpletla v zadnjih treh kilometrih, ko je napadla italijanska državna prvakinja Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), pustila tekmico, Švicarko Marlen Reusser (Movistar), za seboj in samostojno prikolesarila do cilja. Na vrhu Orope je imela 37 sekund prednosti pred Švicarko in 54 sekund pred Urško Žigart, ki je osvojila tretje mesto.

Istega dne je potekala tudi moška različica te dirke, kjer je zmagal Adam Yates, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates. Ženska trasa je bila skoraj identična moški (170.9km), le krajša, (95 kilometrov), a se je prav tako zaključila na vrhu vzpona Oropa (6,7 km, povprečni naklon 7,9 %).

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Florian Vermeersch Matej Mohorič
Sportal Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

 
AG Insurance - Soudal Team Urška Žigart
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.