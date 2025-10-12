Nov izjemen uspeh Urške Žigart

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je na novi enodnevni italijanski dirki Trofeo Tessile & Moda Donne 2025 s ciljem na znamenitem vzponu do svetišča na Oropi, osvojila 3. mesto. Med zmagovalke se je vpisala domačinka Elisa Longo Borghini, Švicarka Marlen Reusser pa je osvojila 2. mesto. Na moški izvedbi dirke je zmagal moštveni kolega Tadeja Pogačarja Adam Yates.

Trofeo Tessile & Moda je nova dirka v koledarju ženskega kolesarstva s kategorijo UCI 1.1. Dirka se je razpletla v zadnjih treh kilometrih, ko je napadla italijanska državna prvakinja Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), pustila tekmico, Švicarko Marlen Reusser (Movistar), za seboj in samostojno prikolesarila do cilja. Na vrhu Orope je imela 37 sekund prednosti pred Švicarko in 54 sekund pred Urško Žigart, ki je osvojila tretje mesto.

Istega dne je potekala tudi moška različica te dirke, kjer je zmagal Adam Yates, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates. Ženska trasa je bila skoraj identična moški (170.9km), le krajša, (95 kilometrov), a se je prav tako zaključila na vrhu vzpona Oropa (6,7 km, povprečni naklon 7,9 %).

