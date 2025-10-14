Profesionalna kolesarka Urška Žigart, partnerka Tadeja Pogačarja, je v pogovoru za belgijski časnik Het Laatste Nieuws spregovorila o življenju s prvim kolesarjem sveta, želji po družini in poroki.

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart, partnerka Tadeja Pogačarja, je v intervjuju za belgijski časnik Het Laatste Nieuws med drugim odgovarjala tudi na vprašanja o zasebnem življenju, želji po družini, poroki, ki se kar odmika, in življenju po koncu kariere.

"O tem, kaj bo po karieri, bom razmišljala kasneje. Trenutno še vedno uživam v kolesarstvu, napredujem in želim to početi še nekaj let. Tadej bo verjetno vztrajal še dlje, a oba se veseliva dne, ko si bova lahko ustvarila družino," je povedala iskreno.

Priznala je tudi, da jo občasno zamika bolj umirjeno življenje ob Pogačarju. "Včasih si rečem: ‘Moj bog, lahko bi samo spremljala Tadeja na cilju, pila kavo in uživala v življenju.’ A ta občutek hitro izgine. Kolo mi še vedno pomeni preveč, da bi ga dala na stran."

"Poroka trenutno ni mogoča"

Kako pa je s poroko? S Pogačarjem sta se zaročila že leta 2021. "Poroka trenutno preprosto ni mogoča. Živiva iz dneva v dan, najini urniki so povsem natrpani, zato si tako pomembnega dneva še ne moreva privoščiti načrtovati. Verjetno sem jaz tista, zaradi katere vse skupaj traja tako dolgo. Če se bova poročila, želim, da je vse lepo načrtovano, popolno. A časa za to še nisva našla," je priznala Žigart, ki ima za seboj najuspešnejšo sezono v karieri.

O iskanju svojega mesta v svetu kolesarstva, identiteti, problematiki motenj hranjena v športu in še marsičem je pred kratkim spregovorila v izčrpnem intervjuju za Sportal.

Preberite še: