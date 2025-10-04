Prevlada Nizozemke, Urška Žigart dosegla najboljši slovenski izid v zgodovini

Nizozemka Demi Vollering je v francoskem departmaju Ardeche postala evropska prvakinja v cestni dirki med članicami. Po zmagah na številnih klasikah in večdnevnih dirkah je tako prvič osvojila še evropski prestol. Urška Žigart je z zaostankom 5:37 osvojila enajsto mesto in postavila najboljši slovenski izid med članicami v zgodovini evropskih prvenstev, ki je bilo doslej 13. mesto Eugenie Bujak.

Nizozemka je 37 od skupno 116 km dirke prevozila sama in imela v cilju veliko prednost pred zasledovalkami ter Nizozemski priborila deveto zmago na 10. izvedbi ženske dirke za EP. Letos je 28-letna Vollering dosegla že 11. zmago in bila bolj zadovoljna s predstavo kot pred tednom dni na SP v Ruandi, kjer je bila sedma.

Evropska prvakinja Demi Vollering. Foto: Guliverimage

V ozadju sta se za srebro spopadli Poljakinja Kasia Niewiadoma in druga Nizozemka Anna van der Breggen. Več moči je imela Poljakinja, ki je zaostala 1:18 minute, Nizozemka šest sekund več. Naslednja četverica je za zmagovalko zaostala že 2:31 minute.

Odlično je nastopila tudi Urška Žigart, ki se je dolgo borila za uvrstitev v deseterico. Na koncu je zaostala za pet minut in pol, vseeno pa Sloveniji priborila najvišjo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Eugenia Bujak dirke ni končala.

Moško dirko za kolesarje do 23 let je dobil Belgijec Jarno Widar. Med Slovenci je bil z 21. mestom najboljši Erazem Valjavec.

Vrhunec programa je rezerviran za nedeljo, ko se bo na moški dirki predstavil stari in novi svetovni prvak Tadej Pogačar, njegova največja izzivalca na papirju pa sta Belgijec Remco Evenepoel in Danec Jonas Vingegaard. Čaka jih 202,5 km dolga in razgibana trasa po departmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 km, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest km pred ciljem.

