Avtor:
S. K.

Sreda,
1. 10. 2025,
15.14

Osveženo pred

23 minut

Zak Dempster Primož Roglič Primož Roglič Ralph Denk Red Bull - BORA - hansgrohe

Sreda, 1. 10. 2025, 15.14

23 minut

Red Bull - BORA - hansgrohe

Zak Dempster imenovan za vodjo športa pri Red Bull - BORI - hansgrohe

Zak Dempster | Zak Dempster je za ekipo Ralpha Denka (sprva Team NetApp Endura, nato BORA Argon 18) kolesaril med letoma 2013 in 2016. | Foto Guliverimage

Zak Dempster je za ekipo Ralpha Denka (sprva Team NetApp Endura, nato BORA Argon 18) kolesaril med letoma 2013 in 2016.

Foto: Guliverimage

V nemško-avstrijskem profesionalnem kolesarskem moštvu Red Bull - BORA - hansgrohe so prevetrili vodstvene strukture. Pred časom so se za sodelovanje zahvalili Rolfu Aldagu in Enricu Gasparottu, zdaj pa so sporočili, da bo glavni športni direktor ekipe, katere član ostaja tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, Avstralec Zak Dempster.

Primož Roglič
Sportal Roglič brez dlake na jeziku: Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam in kako gre ekipa

Zak Dempster je za BORO nastopal še kot aktivni kolesar v letih 2013–2016, v tej sezoni pa je bil eden od športnih direktorjev pri britanski ekipi Ineos Grenadiers. Zdaj vlogo vodje celotne športne divizije prevzema pri ekipi  Red Bull - BORA - hansgrohe. Službo je začel s 1. oktobrom, so sporočili iz nemško-avstrijskega moštva.

"Zak Dempster je igral ključno vlogo v formativni fazi ekipe v letih, v katerih so bili postavljeni temelji za njen vzpon do WorldToura in njen razvoj v vrhunsko globalno ekipo. Bil je del ekipe, ko je ta slavila svojo prvo etapno zmago na Grand Touru in se pripravljala na svojo prvo Dirko po Franciji," so o nekdanjem avstralskem profesionalcu zapisali pri Red Bull - BORI - hansgrohe. Dempster naznanja tudi pomladitev vodstvene strukture ekipe, vodenje celotnega športnega programa prevzema star le 38 let.

"Zak pozna našo ekipo kot le malokdo drug. Imel je pomembno vlogo pri oblikovanju naše zgodovine in kljub mladosti že prinaša bogate mednarodne vodstvene izkušnje. Prepričan sem, da nam bodo njegove sveže ideje, jasen slog vodenja in neustrašnost pomagali napisati naslednje poglavje v naši športni evoluciji," je povedal izvršni direktor moštva Ralph Denk.

"Zame je to občutek, kot da bi se vrnil domov. S to ekipo delim toliko ključnih trenutkov svoje kariere in navdušen sem, da bom zdaj v novi vlogi prispeval k njeni prihodnosti. Ralpha poznam kot ambicioznega vodjo ekipe in z Red Bull - BORO - hansgrohe je ustvaril najvznemirljivejši projekt v našem športu. Zdaj gre za to, da skupaj uresničimo ta ogromen potencial," pa je sporočil Dempster.

Sestava športnih direktorjev za sezono 2026 je tako pri Red Bull - BORI - hansgrohe popolna. Oliver Cookson bo prevzel vlogo vodje dirk. Štiriinštiridesetletni Britanec s seboj prinaša bogate izkušnje, saj je zadnjih deset let delal kot športni direktor, večinoma pri Ineos Grenadiers. Pod njegovim vodstvom bo 11 športnih direktorjev nadzorovalo načrtovanje dirk in podporo ekipam WorldTour, U23 in U19.

Del mladinskega pogona ekipe ostaja tudi slovenski strokovnjak in nekdanji profesionalec Gregor Gazvoda.

Vodstvo ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe 2026:

Vodja športa: Zak Dempster

Vodja dirkanja: Oliver Cookson

Športni direktorji (WorldTour): Shane Archbold, Tony Gallopin, Roger Hammond, Klaas Lodewyck, Enrico Poitschke, Christian Pömer, Sven Vanthourenhout, Patxi Villa

Športni direktorji (U23/U19): Cesare Benedetti, Gregor Gazvoda, Pello Olaberria

Primož Roglič
Sportal Vir blizu Primoža Rogliča: Prestop trenutno ni v igri
Primož Roglič
Sportal Negotovost pri Primožu Rogliču: bo moral zapustiti Red Bull - BORA - hansgrohe?
Mattia Cattaneo
Sportal Mattia Cattaneo od naslednjega leta za Red Bull - BORA - hansgrohe
 
