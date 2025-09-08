Kolesarsko moštvo Red Bull - BORA - hansgrohe svojo ekipo za prihajajočo sezono krepi z izkušenim vsestranskim dirkačem Mattio Cattaneom. Štiriintridesetletni Italijan prinaša bogate izkušnje in bo dragocen dodatek k ambicijam ekipe tako na etapnih dirkah kot na zahtevnih enodnevnih klasikah, so prepričani pri nemškem kolektivu.

"S prihodom Cattanea si je ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe zagotovila še eno močno okrepitev za novo sezono," so zapisali pri nemški ekipi, ki se bo zanašala na izkušnje svojega novega člana, ki so ga opisali kot močnega kolesarja, ki svojo moč pokaže tudi na kronometrih in zahtevnih enodnevnih dirkah.

"Z Mattio nadaljujemo našo strategijo združevanja mladih talentov z izkušenimi profesionalci. Mattia prinaša dirkaško zavest in izkušnje, od enodnevnih dirk do dirk grand tour," pravi izvršni direktor Red Bull - BORE - hansgrohe Ralph Denk.

Cattaneo in Remco Evenepoel bosta še naprej dirkala za isto ekipo. Foto: Guliverimage

"Zelo sem vesel, da se pridružujem ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe in se resnično veselim srečanja z vsemi in začetka dirkanja. Rad bi se zahvalil ekipi za to priložnost. Po svojih najboljših močeh bom podprl vodje ekipe in prepričan sem, da je moj prispevek lahko dragocen za ekipo," pa je ob tem dejal 34-letnik, ki se bo k svoji novi ekipi, tako kot zvezdnik Remco Evenepoel, preselil iz ekipe Soudal Quick - Step.

Cattaneo bo vstopil v 14. leto profesionalnega kolesarstva, do zdaj je sodeloval na 14 grand tourih, treh Dirkah po Franciji, šestih Dirkah po Italiji in petih Dirkah po Španiji.