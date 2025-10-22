Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Sreda,
22. 10. 2025,
8.32

Sreda, 22. 10. 2025, 8.32

1 ura, 6 minut

Boris Becker je kritiziral Aleksandra Zvereva

Avtor:
B. B.

Alexander Zverev se ne zmeni več za mnenje legendarnega Borisa Beckerja.

Foto: Guliverimage

Alexander Zverev se ne zmeni več za mnenje legendarnega Borisa Beckerja.

Foto: Guliverimage

"Samo poskuša pritegniti pozornost medijev," je bil glede Borisa Beckerja oster Alexander Zverev, trenutno tretji igralec sveta.

Očitno je ljubezen med Borisom Beckerjem, nekdanjim trenerjem Novaka Đokovića, in Alexandrom Zverevom, končana. Becker je namreč dejal, da je razočaran nad prikaznimi igrami in rezultati Zvereva v zadnjih mesecih.

Zverev, ki trenutno igra na turnirju na Dunaju, je dal jasno vedeti, da se na mnenje legendarnega Nemca požvižga. "Mislim, da mu je vseeno zame, samo poskuša pritegniti pozornost medijev. In to doseže na način, da o meni govori negativno. Moram priznati, da mi je žal, ampak zdaj me ne zanima več, kaj govori," je povedal Zverev, ki v zadnjem obdobju res ni pokazal večjih prebojev na turnirjih.

Alexander Zverev v letošnji sezoni na najbolj blestel.

Foto: Guliverimage

Sezona ni potekala po njegovih željah

Njegova letošnja sezona ni potekala po njegovih željah in verjetno bo moral razmišljati o kakšnih spremembah. Nekdanji drugi igralec sveta v svoji vitrini še vedno nima lovorike s turnirja za grand slam, s prevlado Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza pa se mu ta vse bolj izmika.

Na OP Avstralije se je letos prebil do finala, a proti Sinnerju ni imel pravih možnosti. V tej sezoni je zmagal le na enem turnirju serije 250 v Münchnu, medtem ko na drugih večjih turnirjih ni blestel. Verjetno se bo moral usesti s člani svoje ekipe in razmisliti o prihodnosti.

