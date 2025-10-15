Zmagovalec turnirja bo domov odnesel vrtoglavih šest milijonov dolarjev (5,1 milijona evrov), kar se zdi neprimerljivo z nagradami superiornega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja. Govorimo o ekshibicijskem teniškem turnirju Six Kings Slam, ki poteka drugo leto zapored.

Danes se začenja ekshibicijski turnir Six Kings Slam v Savdski Arabiji, na katerem lanski naslov brani Jannik Sinner. Poleg njega bodo igrali še Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Aleksander Zverev, Taylor Fritz in Stefanos Cicipas.

Pomanjkanje pravic žensk, a denar je močnejši

Vidimo lahko, da Savdska Arabija vse pogosteje pripravlja športne dogodke, s svojim denarjem pa privablja največje zvezdnike športa. Čeprav mnogi vseskozi obsojajo pomanjkanje pravic in svoboščin za ženske na tem območju, to najboljših svetovnih teniških igralcev ne odvrača od tega, da bi se odzvali mamljivim vabilom.

ALCARAZ, DJOKOVIC, FRITZ, SINNER, TSITSIPAS, ZVEREV 🔥#SixKingsSlam kicks off LIVE on Netflix Wednesday October 15 at 12:30pm ET | 9:30am PT. pic.twitter.com/mtUp6P2etb — Netflix (@netflix) October 13, 2025

Tudi prenaporen urnik turnirjev jih ne zmoti

Dejstvo je, da se nekateri igralci, med njimi tudi Carlos Alcaraz, nenehno pritožujejo, da je urnik turnirjev preveč natrpan. A igralci se branijo, da se na tem turnirju ne igra tako intenzivno in zavzeto kot, na primer, na turnirjih za grand slam. Poleg tega je manj stresa. Ob tem se poraja vprašanje, ali res ne igrajo najbolj zavzeto, glede na to, da zmagovalec domov odnese dobrih pet milijonov evrov. Poudariti je treba tudi, da bo vsak igralec samo za prihod na turnir prejel milijon in pol dolarjev (1,3 milijona evrov).

S temi vrtoglavimi nagradami se ne morejo primerjati niti nagrade na turnirjih za grand slam, največjih turnirjih na teniški turneji (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon in OP ZDA).

Prize money of the Six Kings Slam exhibition vs. Grand Slams pic.twitter.com/aA33muRlqD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 14, 2025

Tadej Pogačar, zmagovalec letošnjega Toura Foto: Reuters

In koliko je za zmago zaslužil Tadej Pogačar?

Da so to res izjemni zneski, nam pokaže primerjava z nagrado za zmagovalca kolesarske Dirke po Franciji (Tour de France). Letos je Tadej Pogačar za zmago prejel ček v vrednosti 500 tisoč evrov, ob tem pa moramo vedeti, da zmagovalec to razdeli med vse člane ekipe.

Jannik Sinner Foto: Guliverimage

Ekshibicijski teniški turnir bo potekal v Riadu od 15. do 18. oktobra. Vmes bo dan počitka zaradi strogih pravil ATP, ki določajo, da se ekshibicijski dogodek ne more odvijati tri dni zapored. Nastopilo bo šest igralcev, Alcaraz in Đoković pa sta neposredno uvrščena v polfinale.

V sredo se bo ob 18.30 začel dvoboj med Aleksandrom Zverevom in Taylorjem Fritzem. Zmagovalec bo v polfinalu igral proti Carlosu Alcarazu. Jannik Sinner bo igral proti Stefanosu Cicipasu in se v polfinalu pomeril z Novakom Đokovićem. Veliki finale bo v nedeljo, 18. oktobra, ob 16. uri. Vsi dvoboji bodo imeli tri nize, odločilni niz pa bo super tie break.

