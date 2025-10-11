Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
11. 10. 2025,
12.57

Osveženo pred

53 minut

Teniški globus, 11. oktober

Kaj se dogaja, padel je še Novak Đoković? #video

Avtor:
B. B.

Novak Đoković | Novak Đoković je športno priznal poraz. | Foto Guliverimage

Novak Đoković je športno priznal poraz.

Foto: Guliverimage

Monaški teniški igralec Valentin Vacherot na turnirju serije masters v Šanghaju navdušuje iz kroga v krog. V polfinalu je trenutno 204. igralec sveta brez večjih težav premagal enega najboljših igralcev vseh časov, Novaka Đokovića. Ob tem je treba povedati, da srbski zvezdnik ni bil pravi in da je imel spet zdravstvene težave.

Valentin Vacherot še pred 14 dnevi ni vedel, ali bo sploh lahko igral v kvalifikacijah, danes pa se je po zmagi nad Đokovićem zavihtel v veliki finale, česar ni nihče pričakoval. Monačan je Srba premagal z izidom 6:3 in 6:4 in je po letu 1990 postal najnižje uvrščeni finalist v zgodovini turnirja serije masters. Novak Đoković ni bil pravi. | Foto: Guliverimage Novak Đoković ni bil pravi. Foto: Guliverimage

"Ne upokoji se"

Srbski zvezdnik je po dvoboju športno priznal poraz in svojemu nasprotniku dejal: "Zaslužiš si to. Igral si neverjetno. Nadaljuj tako," mu je na mreži povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Veliko spoštovanje do Beograjčana pa je pokazal tudi Valentin Vacherot. "Res mi je bilo v veliko čast vsaj enkrat igrati proti tebi. Ne upokoji se," mu je rekel 26-letnik, ki se bo na lestvici zelo napredoval.

Valentin Vacherot | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage "Smo zelo majhna družina"

Zanimivo je bilo videti, da je bil Vacherot v najbolj ključnih trenutkih dvoboja zelo miren. Zdaj mu manjka le še ena zmaga, da osvoji prestižen turnir. In kako mu vse skupaj uspeva? Sam je povedal, da so ga skozi življenje naučili, da mora z nogami vedno ostati trdno na tleh.

"Zahvala gre mojim staršem, moji družini … Že ko sem odraščal, je moj brat Benjamin, ki je na tribuni, igral na turneji. Večino kariere je bil uvrščen okoli 200. mesta na svetu. Meni se je že to zdelo neverjetno, torej biti 200. na svetu. Zdaj, ko sem tukaj … Hvala vsem trenerjem na univerzi Texas A&M. Naučili so me trdo delati. Hvala tudi monaški zvezi. Smo zelo majhna družina, a si med seboj pomagamo in se spodbujamo. Rad bi se zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k moji karieri, saj so me naučili, kako ostati prizemljen in se boriti. Verjetno sem prav zato danes tukaj."

Đoković je stiskal zobe

Novak Đoković je bil danes vse prej kot pravi, saj je imel spet  veliko težav z zdravjem. Spet je bruhal in večkrat prosil za zdravniško pomoč. Kljub temu je stisnil zobe in zdržal dva niza.  Nole je že po četrtfinalu dejal, da je zaskrbljen zaradi svojega fizičnega stanja. Ob tem težave na predzadnjem mastersu sezone na Kitajskem igralcem povzročajo tudi izjemna vročina in visoka vlažnost.

Šanghaj, polfinale

Valentin Vacherot (Mon) - Novak Đoković (Srb) 6:3, 6:4

